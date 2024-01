LVBP: ¡Pésimas noticias! Bravos de Margarita pierde a Osmer Morales tras sufrir brutal pelotazo (+Video)

Estadio Universitario.- Bravos de Margarita no está atravesando un buen momento en el Round Robin de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), no han encontrado la combinación necesaria para acercarse a una posible serie final. El panorama no luce positivo para los insulares, pues aparte de registrar un récord de 3-6, podrían perder a una de sus mejores piezas en toda la zafra.

Osmer Morales, ganador del Pitcher del Año y Regreso del Año, fue el designado para abrir el compromiso ante Tigres de Aragua en el Estadio Universitario de Caracas, en la tarde de la jornada dominical del 14 de enero.

Sin embargo, en el propio primer episodio, tuvo que abandonar el choque tras sufrir el impacto de una línea contundente conectada por Alexi Amarista. La pelota golpeó la parte baja de su pierna derecha, sacándolo de combate en su totalidad. El oriundo de Villa de Cura no pudo continuar de pie y con claras muestras de dolor se tendió en el montículo.

Inmediatamente, los trainers de la novena isleña salieron para atenderlo. Pero una simple revisión no fue suficiente para hacer posible la continuidad de Osmer. Lo peor del caso es la manera como salió Morales del terreno de juego.

No pudo apoyar su pierna derecha y al principio fue guiado por los trainers para llevarlo hasta el clubhouse de los Bravos de Margarita. Tan solo unos segundos después, los propios jugadores de la escuadra oriental (que estaban en la banca) salieron para cargar al Triple Coronado en Pitcheo.