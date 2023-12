LVBP: Oswaldo Arcia y su hijo Iann complementan un amor infinito por el beisbol (+Videos)

Estadio Monumental.- El beisbol más que un deporte y estilo de vida, es una profesión para muchos jugadores que consiguieron en esta disciplina, un sustento para sus vidas y familias. El caso de Oswaldo Arcia, pelotero de los Leones del Caracas, no es una excepción, al contrario, se convierte en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que anhelan estampar sus firmas.

El poderoso jardinero del conjunto melenudo, vigente campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se ha tomado el trabajo de distribuir su tiempo entre cumplir con sus labores deportivas y ejercer efectivamente el rol de padre. El oriundo de Anaco, estado Anzoátegui, es papá de Iann Arcia, un niño de apenas dos años de edad que empieza a demostrar su amor por el beisbol.

"El Jefe", como lo llama el propio Oswaldo, se ha ganado el cariño de los fanáticos caraquistas por su sorprendente manera de involucrarse en el conjunto y compartir agradables momentos con su padre, en el terreno de juego. Muchos suspiros y emociones ha generado la figura paternal de Oswaldo con su descendiente, una dupla "Arcia" que se apunta a un futuro prometedor.

Previo al choque ante Navegantes del Magallanes, del pasado miércoles 20 de diciembre, se pudo observar a "Baby Arcia" en el campo con los Leones del Caracas en el transcurso de la práctica de bateo. Él no quiso perderse ese entrenamiento y se colocó una careta de receptor que, por razones obvias, le quedaba sumamente grande, pero disfrutó al máximo esos minutos, exhibiendo una inocencia realmente cautivadora.

"Es un privilegio bastante grande, una bendición de Dios que el niño lleve eso por la sangre. Es algo increíble, lo que tiene son dos años y lo que le corre por las venas es un bate, una pelota y un guante. No le gusta jugar con carritos ni nada de eso", dijo Oswaldo en una entrevista exclusiva, concedida a Meridiano a pie de campo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada.

En Meridiano no dudamos en tomar grabaciones de esos momentos. El video fue publicado bajo el consentimiento de Oswaldo Arcia, quien otorgó el permiso para subir el material audiovisual de su hijo.

"Desde el primer día he tenido la oportunidad de estar con él todos los días. La única parte que no estuvimos juntos fue cuando estuve en México, porque mi esposa estaba embarazada y no pudieron viajar", comentó el slugger de 32 años de edad.

Iann Arcia, el pequeño con alma de gigante que tiene todas las cartas para portar la melena de caraquista en un futuro.

"Primeramente Dios, será bastante bueno", expresó entre sonrisas, al preguntarle si su hijo es un futuro caraquista. "A pesar de su corta edad, tiene bastante actitud de jugar pelota. Estamos esperando que tenga sus tres años y medio para meterlo en un equipo y empiece a compenetrar con los otros niños", explicó.