LVBP: ¡No es el primero! en este lugar de su lista de logros individuales pone José Martínez el premio MVP (+declaraciones)

El pasado domingo, fue anunciado el último premio individual de la campaña 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, este galardón fue el Jugador Más Valioso y se lo llevo José "Cafecito" Martínez, quien a pesar de reconocer que es un logro muy grande, no lo coloca como el mayor de su carrera.

Este martes, previo al encuentro contra los Tiburones de La Guaira, el exgrandeliga ofreció declaraciones a los medios que asistieron al José Pérez Colmenares de Maracay, añadiendo más cosas sobre lo que generó este reconocimiento en él.

"El señor Cordido (periodista deportivo), me dijo que se sintió mal el año pasado cuando me dio la noticia que había ganado Fermín, pero yo creo que eso lo tome como motivación. Eso me ayudó a mejorar, a seguir dedicándome y a ponerme en mi cabeza que puedo ser más valioso, para mí equipo", enfatizó Martínez, haciendo referencia a su constancia, debido a que en la zafra anterior también estuvo entre los finalistas a quedarse con el MVP, pero el ganador fue Freddy Fermín.

En la temporada 2022-2023, su primera con Tigres de Aragua, el derecho ostentó un alto promedio al bate de .390, además de conseguir 33 empujadas y seis batazos de vuelta completa, con un total de 73 incogibles, siendo superior a sí mismo en algunos registros, no obstante, en esa oportunidad no lo logró y su premio al esfuerzo constante finalmente dio sus frutos en este torneo.

El "Cafecito" fue consultado sobre una palabra, para describir su estupenda temporada y no dudo en decir "Evelyn", el nombre de su madre y explicó porqué le dedica todo lo que logró en esta campaña a ella.

"En un momento cuando necesité unas palabras, estaba ese ángel ahí conmigo y me dijo que yo me merecía muchas cosas, que yo aportaba en muchas instancias, para no merecerse lo mejor de este mundo y yo me agarré eso personal", añadió el slugger tigrero.

Por último fue cuestionado sobre el lugar que ocupa ese galardón de Más Valioso en su lista de logros individuales, lo cual si tuvo que analizar un poco más porque ha tenido una carrera llena de éxitos.

"Puede ser de segundo porque yo trabajé mucho y me esforcé, para llegar a las Grandes Ligas", destacó al respecto el derecho, quien concluyó, luego de un emotivo anécdota, "Todas las cosas han sido de experiencias; buenas, también malas, pero al final todo deja algo bueno y cada año gracias a Dios me ha ido bien. Por supuesto he aceptado días malos, injusticias, muchísimas cosas, pero nunca me he dado por vencido".