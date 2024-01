LVBP: Leones se complica y cede en el Universitario ante Bravos

El estadio Universitario fue testigo en la noche de este martes de cómo los Leones del Caracas perdieron una gran oportunidad de igualar la segunda posición del Round Robin. Y es que luego de un compromiso que se decidió por pequeños detalles, los Bravos de Margarita dejaron en el terreno a sus rivales tras imponerse por 4-3.

Si había un compromiso en el que no se podía fallar era este, pero los dirigidos por el manager José Alguacil no lograron mantener una ventaja que consiguieron con algo de fortuna. Para esta ocasión, la ofensiva melenuda careció una vez más de personalidad para sacar adelante un duelo que parecía inclinado a su favor.

El cero en la pizarra lo rompió el elenco insular en la misma primera entrada. Alí Castillo sorprendió al abridor Rito Lugo con un triple por el jardín central, lo que sirvió para posteriormente pisar el home gracias a un elevado de sacrificio de Luis Sardiñas.

Una de las figuras que brilló en este encuentro fue el lanzador Dylan Unsworth, que en cinco entradas de labor apenas toleró tres imparables y tres carreras. Justamente, esas llegaron producto de un error de Luis Sardiñas que dejó vivo el cuarto episodio, para que más adelante José Rondón desplegara toda su fuerza con un soberbio vuelacercas por el jardín izquierdo.

A partir de allí los bates caraquistas comenzaron a apagarse. Poco a poco los margariteños buscaron reaccionar y con jugadas específicas igualaron las acciones. En el sexto, Wilson Ramos empujó una con rodado a primera base; en tanto que Jack López debutó con el equipo empatando el marcador con un elevadito por el jardín derecho.

Ya en entradas extras, Bravos no desaprovechó un inning de mucha angustia. Con bases llenas y dos outs, Rubén Alaniz no pudo ante Edgar Durán y lo golpeó luego de tenerlo en una bola y dos strikes. De esa manera tan particular, los dirigidos por el manager José Moreno consiguieron un triunfo importante para sus aspiraciones.

Al final, la victoria fue para Carlos Navas (1-0) y la derrota para Rubén Alaniz (0-3). Entre los bates más destacados estuvieron Alí Castillo de 5-3 con doble, triple y tres anotadas; Luis Sardiñas de 3-2 con doble, boleto e impulsada; y José Rondón de 4-2 con cuadrangular, anotada y tres empujadas.