LVBP: ¡Hay juego! Leones y Bravos igualan en el Universitario (En vivo)

Con menos juegos en el calendario por disputarse, tanto Leones del Caracas como Bravos de Margarita necesitan sí o sí sumar triunfos para tratar de conquistar el segundo puesto de la tabla de posiciones del Round Robin. Y es que en la noche de este martes lo dejarán todo sobre el terreno de juego del estadio Universitario para tratar de lograrlo.

Los dirigidos por el manager José Alguacil concretaron una gran victoria en la jornada del lunes ante Cardenales de Lara, un resultado que les permitió recortar distancias a solo medio juego de diferencia con ellos.

Por su parte, la tropa insular no pudo evitar otro lauro de los Tiburones de La Guaira, por lo que dicha derrota los sumerge al cuarto puesto de la clasificación, un juego por debajo de sus rivales de turno.

Lineup Bravos de Margarita

Lineup Leones del Caracas

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Wilfredo Tovar batea rodado de out a segunda base. Harold Ramírez batea elevado de out a jardinero derecho. Jhonny Pereda batea rodado de out a campo corto.

Leones 0 - Bravos 0

Inning 1 (parte baja): Jack López batea rodado de out a campo corto. Alí Castillo pega triple con elevado al jardinero central. Luis Sardiñas out con elevado de sacrificio, Castillo anota. Wilson Ramos batea elevado de out a jardinero derecho.

Leones 0 - Bravos 1

Inning 2 (parte alta): Balbino Fuenmayor batea rodado de out suavemente a segunda base. José Rondón batea rodado de out a campo corto. Aldrem Corredor batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Leones 0 - Bravos 1

Inning 2 (parte baja): Carlos Pérez batea rodado de out a segunda base. Ramón Flores pega doble con elevado a jardinero izquierdo. Edgar Durán batea elevado de out a jardinero central. José Martínez batea rodado de out a campo corto.

Leones 0 - Bravos 1

Inning 3 (parte alta): Gabriel Lino batea elevado de out a jardinero derecho. Harold Castro batea elevado de out a jardinero izquierdo. Gabriel Noriega batea rodado de out a campo corto.

Leones 0 - Bravos 1

Inning 3 (parte baja): Moisés Gómez se poncha sin tirarle. Jack López se poncha tirándole. Alí Castillo batea rodado de out a tercera base.

Leones 0 - Bravos 1

Inning 4 (parte alta): Wilfredo Tovar batea rodado de out suavemente a primera base. Harold Ramírez batea elevado de out a jardinero central. Jhonny Pereda se embasa por error en fildeo de tercera base. Balbino Fuenmayor pega sencillo con rodado a jardinero central. José Rondón batea jonrón con línea por el jardín izquierdo, Pereda y Fuenmayor anotan. Aldrem Corredor pega sencillo con rodado a jardinero central. Gabriel Lino se poncha tirándole.

Leones 3 - Bravos 1

Inning 4 (parte baja): Luis Sardiñas pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Wilson Ramos se poncha tirándole. Carlos Pérez batea elevado de out a jardinero central. Ramón Flores batea rodado de out a campo corto.

Leones 3 - Bravos 1

Inning 5 (parte alta): Harold Castro recibe base por bolas. Gabriel Noriega out en toque de sacrificio, Castro a segunda. Wilfredo Tovar batea rodado de out a campo corto. Harold Ramirez batea rodado de out a campo corto.

Leones 3 - Bravos 1

Inning 5 (parte baja): Edgar Durán batea rodado de out a tercera base. José Martínez batea línea de out a tercera base. Moisés Gómez se poncha tirándole.

Leones 3 - Bravos 1

Inning 6 (parte alta): Melvi Acosta reemplaza a Dylan Unsworth. Jhonny Pereda batea elevado de out a jardinero izquierdo. Balbino Fuenmayor batea rodado de out a lanzador. José Rondón pega sencillo con rodado a jardinero central. Dedgar Jiménez reemplaza a Melvi Acosta. Aldrem Corredor batea rodado de out a campo corto.

Leones 3 - Bravos 1

Inning 6 (parte baja): Miguel Rodríguez reemplaza a Rito Lugo. Jack López batea rodado con toque de out a lanzador. Alí Castillo pega sencillo con rodado a jardinero central. Luis Sardiñas pega doble con rodado fuerte a jardinero derecho. Wilson Ramos batea rodado de out a lanzador, Castillo anota. Carlos Pérez batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Leones 3 - Bravos 2

Inning 7 (parte alta): Osman Gutiérrez reemplaza a Dedgar Jiménez. Gabriel Lino se poncha tirándole. Harold Castro batea elevado de out a jardinero central. Gabriel Noriega batea elevado de out a jardinero central.

Leones 3 - Bravos 2

Inning 7 (parte baja): Miguel Socolovich reemplaza a Miguel Rodríguez. Ramón Flores batea rodado de out suavemente a segunda base. Edgar Durán recibe base por bolas. José Martínez pega sencillo con rodado a jardinero derecho, Durán a tercera. Edwin Fierro reemplaza a Miguel Socolovich. Breyvic Valera recibe base por bolas. Jack López pega sencillo con elevado a jardinero derecho, Durán anota. Alí Castillo batea rodado para doble matanza.

Leones 3 - Bravos 3

Inning 8 (parte alta): Wilfredo Tovar se poncha tirándole. Harold Ramírez batea rodado de out a campo corto. Jhonny Pereda se poncha sin tirarle.

Leones 3 - Bravos 3

Inning 8 (parte baja): Luis Sardiñas batea rodado de out a segunda base. Wilson Ramos se poncha tirándole. Carlos Pérez batea rodado de out a segunda base,

Leones 3 - Bravos 3

Inning 9 (parte alta): En desarrollo...