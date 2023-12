LVBP: Caracas le voltea el juego a Magallanes (En vivo)

El José Bernardo Pérez será el escenario donde los eternos rivales se enfrenten por última vez en la etapa regular de la temporada 2023-2024 de la LVBP. Y es que en la jornada del día miércoles los Leones del Caracas celebraron por partida doble ante los Navegantes del Magallanes, ya su victoria sirvió para clasificar al Round Robin.

Ahora, la misión de los melenudos es finalizar la zafra en el primer lugar de la clasificación, mientras que a la nave todavía le queda mucho por remar si quiere inscribir su nombre en la postemporada.

Para este último duelo, el manager José Alguacil tendrá sobre la lomita al lanzador cubano Lázaro Blanco, en tanto que el estratega Ramón Hernández le dará la responsabilidad de iniciar a Luis Martínez (2-3 | 5.53 EFE).

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Harold Castro se poncha sin tirarle. César Hernández pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo. José Rondón batea elevadito de out a primera base. Aldrem Corredor se poncha tirándole.

Caracas 0 - Magallanes 0

Inning 1 (parte baja): Edwin García pega sencillo con línea a jardinero central. Ángelo Castellano pega sencillo con línea a jardinero derecho. Wilmer Flores batea elevadito de out a segunda base. Luis Torrens batea para out forzado. Renato Núñez pega sencillo con elevado a jardinero derecho, García anota. Romer Cuadrado se poncha tirándole.

Caracas 0 - Magallanes 1

Inning 2 (parte alta): Freddy Fermín batea elevadito de out a campo corto. Wilfredo Tovar batea elevado de out a jardinero derecho. Oswaldo Arcia batea jonrón con elevado entre los jardines derecho y central. Jhonny Pereda pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Gabriel Noriega batea rodado de out a tercera base.

Caracas 1 - Magallanes 1

Inning 2 (parte baja): Alberth Martínez batea elevadito de out a primera base. José Gomez batea elevado de out a jardinero izquierdo. Miguel Aparicio batea rodado de out al campo corto.

Caracas 1 - Magallanes 1

Inning 3 (parte alta): Harold Castro pega sencillo con línea a jardinero derecho. César Hernández batea elevado de out a jardinero derecho. José Rondón batea rodado batea para doble matanza.

Caracas 1 - Magallanes 1

Inning 3 (parte baja): Edwin García batea rodado de out al campo corto. Ángelo Castellano pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Ángelo Castellano se roba la segunda base. Wilmer Flores recibe base por bolas. Luis Torrens se embasa en jugada de selección, Flores out en segunda. Renato Núñez batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Caracas 1 - Magallanes 1

Inning 4 (parte alta): Aldrem Corredor se poncha tirándole. Freddy Fermín se poncha tirándole. Wilfredo Tovar batea elevado de out a jardinero central.

Caracas 1 - Magallanes 1

Inning 4 (parte baja): Romer Cuadrado pega sencillo con línea a jardinero derecho. Alberth Martínez se embasa en jugada de selección. José Gomez pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo, Cuadrado anota. Miguel Aparicio out en toque de sacrificio. Edwin García se poncha sin tirarle. Ángelo Castellano batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Caracas 1 - Magallanes 2

Inning 5 (parte alta): Oswaldo Arcia recibe base por bolas. Jhonny Pereda batea elevado de out a jardinero derecho. Gabriel Noriega pega sencillo con línea a jardinero derecho. José Torres reemplaza a Luis Martínez. Harold Castro se poncha tirándole. César Hernández se poncha tirándole.

Caracas 1 - Magallanes 2

Inning 5 (parte baja): Wilmer Flores batea elevado de out a jardinero central. Luis Torrens batea elevadito de out a segunda base. Renato Núñez batea elevado de out a jardinero central.

Caracas 1 - Magallanes 2

Inning 6 (parte alta): Ángel Acevedo reemplaza a José Torres. José Rondón batea elevado de out a jardinero central. Aldrem Corredor recibe base por bolas. Freddy Fermín recibe base por bolas. Jesús Tinoco reemplaza a Ángel Acevedo. Oswaldo Arcia se poncha sin tirarle. Jhonny Pereda batea rodado de out a segunda base.

Caracas 1 - Magallanes 2

Inning 6 (parte baja): Wilfredo Boscán reemplaza a Lázaro Blanco. Romer Cuadrado batea rodado de out al tercera base. Alberth Martínez batea elevado de out a jardinero izquierdo. José Gomez batea rodado de out al tercera base.

Caracas 1 - Magallanes 2

Inning 7 (parte alta): Gabriel Noriega batea rodado de out al campo corto. Harold Castro pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo. César Hernández pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho. José Rondón pega sencillo con línea a jardinero derecho, Castro anota. Wilking Rodríguez reemplaza a Jesús Tinoco. Aldrem Corredor recibe base por bolas intencional. Freddy Fermín golpeado por lanzamiento, Hernández anota. Wilfredo Tovar se poncha tirándole. Oswaldo Arcia se poncha tirándole.

Caracas 3 - Magallanes 2

Inning 7 (parte baja): Ricardo Rodriguez reemplaza a Wilfredo Boscán. Miguel Aparicio pega sencillo con rodado a jardinero central. Edwin García batea rodado batea para out forzado. Ángelo Castellano pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Norwith Gudiño reemplaza a Ricardo Rodríguez. Wilmer Flores pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Luis Torrens batea elevado de out a jardinero derecho. Renato Núñez batea elevadito de out a tercera base.

Caracas 3 - Magallanes 2

Inning 8 (parte alta): Jhonny Pereda se poncha tirándole. Gabriel Noriega pega sencillo con línea a jardinero central. Harold Castro batea rodado para doble matanza.

Caracas 3 - Magallanes 2

Inning 8 (parte baja): En desarrollo...