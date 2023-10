LVBP: Magallanes busca más dinamismo con Angelo Castellano (+Declaraciones)

El quinto día de entrenamientos de pretemporada de los Navegantes del Magallanes llegó con excelentes noticias, ya que el equipo logró incorporar a varias piezas interesantes. Y es que la nave turca está decidida a conseguir el ansiado título en esta temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Uno de esos nombres que se sumó durante la mañana de este viernes es Angelo Castellano, que en la presente zafra de Ligas Menores registró sus mejores números con los Reales de Kansas City en Triple-A. Su línea ofensiva fue de 281/.384/.873 producto de 92 hits, 21 dobles, un triple, 15 vuelacercas, 55 remolcadas y 54 anotadas en 107 juegos.

"Contento de volver aquí. Desde que supe que habían quitado las sanciones estaba muy ansioso de venir y reportarme. Es una alegría volver a pisar el terreno del José Bernardo Pérez. El primer día de práctica me sentí muy bien y listo desde hoy hasta que arranque la temporada", expresó Castellano.

La última vez que vio acción en la LVBP fue en la zafra 2017-2018, cuando apenas jugó en 10 compromisos con Magallanes para batear .217/.238/.143 con tres imparables, un triple, y tres carreras impulsadas.

"Este año en Ligas Menores me fue bastante bien. No hubo ninguna presión, más bien quiero seguir trabajando y enfocándome en lo que me funcionó para traerlo acá a Venezuela. No tengo ningún límite por parte de mi organización, estaré Dios quiera hasta la Serie del Caribe ya que el objetivo es ganar el campeonato", confesó.

Castellano se ha desempeñado en gran parte de su carrera como campocorto, pero eso no le ha impedido defender otras áreas del infield, algo que sin duda el equipo tratará de sacarle provecho esta campaña para tener más dinamismo. "En las prácticas empecé agarrando roletazos en segunda base, pero me dijeron que también lo hiciera en el campocorto. Hasta los momentos no me han mencionado nada sobre dónde jugaré esta temporada", dijo el derecho de 28 años.

Por último, Castellano le envió un mensaje a toda la fanáticada del Magallanes que está ansiosa por ver al equipo este año: "Que sigan apoyándonos. El equipo tiene mucho talento, tanto joven como veterano. Estamos acá desde temprano preparándonos para darles un gran espectáculo y tratar de ganar muchos juegos para cumplir la primera meta que es llegar a los Playoffs".