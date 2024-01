LVBP: Las molestias físicas dificultan el inicio de postemporada de Breyvic Valera con Bravos de Margarita (+Declaraciones)

Estadio Universitario de la UCV.- Breyvic Valera es uno de los jugadores más emblemáticos de la franquicia de Bravos de Margarita y en esta zafra 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se ha erigido como uno de los líderes del conjunto dirigido por José Moreno, que aspira a ser uno de los finalistas en esta edición de la pelota criolla.

Valera, de 31 años de edad, tuvo promedio de .277, con 54 hits, 12 dobles, 3 triples y 1 cuadrangular. Además, consiguió anotar 41 e impulsó 26 rayitas en 52 compromisos con la "Máquina de Guerra" en esta campaña. Sin embargo, en este inicio de la postemporada ha tenido molestias físicas en su oblicuo derecho que le han impedido estar al 100% para seguir apoyando la causa margariteña y su misión de seguir avanzando.

Molestias físicas

El pelotero habló en exclusiva con Meridiano y comentó que esta molestia física no le ha permitido estar en su mejor momento ofensivo. Sin embargo, sigue estando disponible para estar activo en la acción del Round Robin en esta primera semana de competencia. "En lo personal, no es bastante grato para mí no estar al 100%, pero mientras pueda jugar voy a dar el 100 con el equipo, aportar ese granito de arena. Es difícil, pero todos pasamos por eso. Es un proceso. Simplemente queda ajustarlo y dar lo mejor", dijo Valera.

"Al 100% no estoy, pero me siento bastante bien para dar lo mejor de mí. No es fácil estar así, pero daré lo mejor de mí en el terreno", expresó el toletero sobre cómo se siente, pero que seguirá disponible para estar a la disposición del dirigente José Moreno en esta postemporada.

La unión es clave

El pelotero también destacó lo importante y las claves de lo que ha sido el éxito de esta temporada de los insulares, luego de haber pasado por un mal comienzo de campaña en la que estuvieron en los últimos lugares de la tabla de clasificación. "Como lo he dicho anteriormente, la unión que tenemos nosotros como equipo es bastante importante y clave para para nosotros. Independientemente que el equipo batee o los pitchers no les vaya tan bien, siempre estamos en la misma página. El béisbol es así, uno tiene altos y bajos, solo queda pasar la página y venir al día siguiente. De verdad que los pitchers han venido haciendo un tremendo trabajo. Los bateadores también hemos estado haciendo un buen trabajo", comentó.

"La confianza que nos dimos cada uno. Cada uno de nosotros confiamos en el otro y, de verdad, eso fue bastante importante. Sabemos lo que tenemos, lo que podemos hacer y eso fue bastante clave para nosotros para hacer los ajustes que nos hacían falta", dijo sobre la confianza que existe entre los jugadores y cómo esto ha ayudado a que sean uno de los equipos en esta postemporada con chance de clasificar a la gran final.