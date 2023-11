LVBP: Breyvic Valera reconoce cuál ha sido la clave para ser el velocista más peligroso del torneo (+Video)

La temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ya transcurre en su semana seis de competencia y los equipos continúan la ardua batalla por la clasificación al Round Robin. En la parte media de la tabla, al menos cuatro conjuntos están sumamente apretados.

Una de las agradables sorpresas en el curso actual de la pelota criolla, ha sido Bravos de Margarita. Es el único conjunto del circuito que nunca ha ganado un título en su historia, pero ahora es uno de los claros favoritos para ingresar a la postemporada.

Entre tantas buenas piezas que tiene la novena isleña, Breyvic Valera es uno de los nombres que más resaltan.

"Me he sentido bastante bien, a pesar de las lesiones pasadas. Hay que seguir trabajando así para que los resultados sean positivos", dijo Valera en una entrevista realizada a pie de campo en el Estadio Universitario de Caracas (UCV).

Un velocista suelto por Margarita

Actualmente, el infielder es el mayor robador de bases en toda la liga, con 9. Solo perseguido de cerca por su compañero de equipo, Tomo Otosaka (8).

"El año pasado estaba un poco tocado del tobillo, no estaba jugando al cien por ciento. Sin embargo, traté de dar el máximo. Son cosas que pasan en el beisbol, esta temporada me enfoqué en recuperarme y gracias a Dios me he sentido bastante bien. Esa es la clave de los resultados de ahora", comentó Breyvic acerca de su buen rendimiento por las almohadillas.

Para la campaña en curso, la LVBP se puso a la par de las nuevas reglas de MLB, incluyendo el incremento en el tamaño de los cojines. Pero no ha significado una ventaja para los corredores, según Valera.

"No le he prestado mucha atención y no he querido pensar si es pequeña la base o no, el trabajo sigue siendo el mismo", expresó.

Foto: Bravos de Margarita

Bravos ha tenido un resurgir en sus actuaciones, acumulando mejores resultados

Los insulares están igualados con Navegantes del Magallanes en el quinto puesto, con récord de 13-15, a tan solo un triunfo de la cuarta casilla que está ocupada por Águilas del Zulia.

"No hemos cambiado nada, hemos tenido la misma actitud. Tuvimos un comienzo flojo, pero así es la pelota. Cada día y cada juego hay que tratar de hacer los ajustes", reconoció.

¿Afecta a Bravos no jugar en la Isla de Margarita?

"Quizás sí, la fanaticada de nosotros está en Margarita, pero todo el equipo trata de no enfocarse en eso, simplemente hacer un buen trabajo. Sé que los fanáticos nos siguen por las redes sociales y espero que nos sigan apoyando, es fuerte no estar en nuestra casa, pero aquí estamos sacando la isla adelante", sentenció.