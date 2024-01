LVBP: Lanzadores de Leones siguen sin hacer el trabajo en el Round Robin (+Estadísticas)

Los vigentes campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Leones del Caracas, parecen estar alejados de repetir la hazaña de la zafra anterior. Actualmente, son últimos en la tabla de posiciones del Round Robin y lo menos preocupante es precisamente eso, pues no solo se trata de haber sido derrotados en cuatro juegos (tres consecutivos), sino la forma en la que han caído.

Decisiones del cuerpo técnico que lucen cuestionables, ofensiva realmente apagada, abridores que han sido golpeados con facilidad y relevistas que han desperdiciado ventajas, ese es el panorama actual de los defensores del título.

Uno de los aspectos que generan más intranquilidad en el entorno melenudo es la ausencia de eficacia por parte de los serpentineros caraquistas. En la ronda regular, Leones obtuvo la mayor cantidad de Holds de todo el campeonato, con 52 en 56 juegos disputados, eso hablaba muy bien de los relevistas, que ahora no aparentan ser los mismos brazos.

Ahora, en el todos contra todos no han podido sacar ni un Hold. Junto a Tigres de Aragua son las únicas novenas que no han acumulado cifras en ese particular.

Foto: LVBP

Quizá se trate de cansancio, fatiga u otros aspectos fuera del terreno, pero con toda la sinceridad, no tienen la misma solvencia que demostraron en la primera instancia del torneo invernal de Venezuela.

Caracas tiene la segunda peor efectividad colectiva en los playoffs, con 4.42, solo por detrás de Cardenales de Lara (4.55) que ha venido de menos a más en la fiesta de enero. Todo indica que es cuestión de tiempo para que Leones se haga con el peor registro en ese apartado.

Foto: LVBP

Su cuerpo de lanzadores es el que más cuadrangulares ha concedido en esta parte de la temporada, con 7, lo que quiere decir que no solo le han golpeado sus envíos, sino que lo han hecho con contundencia.

Los bateadores rivales le han hecho más daño a Leones que a cualquier otro equipo. Ante ellos, el AVG global de los contrarios es de .302, siendo el más alto. Otro aspecto que llama la atención es que la defensa solo ha ligado cinco dobles matanzas, con Cardenales acumulan la cifra más baja entre los cinco equipos que quedan en pie.