LVBP: Juan Carlos Torres quiere continuar el camino "glorioso" con Leones del Caracas (+Entrevista)

En la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol los Leones del Caracas se consagraron campeones y alcanzaron el anhelado título veintiuno, en ese logro hubo una cantidad considerable de "héroes anónimos" o que no tienen el mismo reconocimiento que las figuras principales de la divisa.

Entre ellos aparece el nombre y la emotiva historia de Juan Carlos Torres, un cátcher de 34 años de edad que surgió como el "salvador" de la receptoría melenuda durante la postemporada de la pasada zafra, esto tras la lesión de Jhonny Pereda y el llamado a "parar" que le hicieron al MVP y Novato del Año, Freddy Fermín.

Con los capitalinos vivió, quizás, su mejor momento en el beisbol venezolano. Fue el encargado de empalmar batazos importantes en momentos cruciales de la final ante Tiburones de La Guaira y además, sostuvo un trabajo impecable detrás del home plate.

"Estoy invitado y buscando un puesto, pero divirtiéndome y haciendo lo que sé hacer", dijo Juan Carlos Torres en una entrevista realizada a pie de campo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, durante la pretemporada de Leones del Caracas para la venidera campaña del beisbol venezolano.

Cambio físico

Sobre su cambio físico, el oriundo de Valencia ha confesado que se hizo cargo de rebajar su peso corporal. "Este año trabajé bastante, no me tomaron de imprevisto como el año pasado que no estaba haciendo nada. Me siento al ochenta y cinco porciento, creo que en una semana estaremos a tope".

"Todos los muchachos del equipo nos conocemos desde hace años. He jugado varias veces con ellos, todos se divierten conmigo cuando me ven y yo estoy contento de estar nuevamente aquí", sentenció.

Trabajo con los abridores

"Hoy (martes, 03 de octubre) fue el primer día de bullpen, agarré a (Aliángel) Frank López y (Jesús) Vargas, la verdad es que están muy bien. Todo el mundo viene puesto para el trabajo. Los Leones estarán metidos en la pelea", reconoció.