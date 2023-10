LVBP: Joshua Cornielly con repertorio mejorado para la temporada 2023-2024 (+Entrevista)

Los Leones del Caracas se preparan de cara a la contienda 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y el conjunto melenudo empieza a tomar forma con apenas cuatro días de pretemporada.

El equipo que dirige José Alguacil, desde hace un par de temporadas, se encuentra en medio de la preparación para afrontar una nueva edición de la pelota invernal. Uno de los sectores importantes en la conquista del título veintiuno de la divisa fue el bullpen.

El cuerpo de lanzadores lució sólido en el Round Robin y mucho más en la serie final ante Tiburones de La Guaira en la pasada campaña. Entre tantos protagonistas estuvo un muchacho, de 22 años de edad, que disputó su temporada de novato, llamado Joshua Cornielly.

El oriundo de Caracas se reportó desde temprano en los entrenamientos de los capitalinos y parece estar listo para ponerse en "play".

"Para mí es un orgullo pertenecer a esta organización, por la cual yo sudo la camisa. Estamos día a día haciendo el máximo esfuerzo que se pueda", dijo el relevista diestro.

"La temporada pasada fue de gran ayuda para mí gracias a Wilson Álvarez (Coach de Pitcheo) y muchos compañeros míos, pienso que este año la idea es repetir y buscar una mejoría".

Foto: David Urdaneta

"Estoy lanzando un mejor slider y eso me ha ayudado a tener un mejor repertorio. La recta he tratado de controlarla más y utilizarla en conteos favorables", confesó Joshua acerca de su lote de lanzamientos para la próxima edición. "No tengo planes de ser abridor, pero el año pasado ocurrió una emergencia y tuve que hacerlo. Desde cualquier rol buscaré la manera de dar mi aporte".

Durante la contienda regular 2022-2023 dejó números de 0-0, 13 hits recibidos, 6 carreras limpias permitidas, 6 pasaportes otorgados y 12 ponches propinados en 15.2 innings de labor, acumulando 3.45 de efectividad.