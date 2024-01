LVBP: Jack López es la última adquisición de Bravos de Margarita para luchar por el último boleto a la Gran Final (+Declaraciones)

Estadio Universitario de Caracas.- La gerencia de Bravos de Margarita sabe que estos últimos compromisos del Round Robin de la campaña 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional son importantes en sus aspiraciones para buscar el último boleto disponible y acompañar a Tiburones de La Guaira en la Gran Final del circuito criollo.

Es por esta misma razón que los insulares decidieron traer a un importado que pueda darles un salto de calidad para poder competir con sus rivales directos, Cardenales de Lara y Leones del Caracas. Ante la salida del nipón Tomo Otosaka, el boricua Jack López fue el elegido para tomar su lugar en este tramo final de la postemporada.

López, de 31 años de edad, viene de estar con los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico y dejó un promedio de .257, con 37 hits, 4 dobles, 1 triple, 1 jonrón y 15 carreras impulsadas en 39 compromisos. El utility llegó vía préstamo desde el equipo de la isla caribeña y estuvo disponible desde su llegada, incluso fue el jardinero central en el último encuentro ante Leones del Caracas.

López llegó a aportar

El boricua habló con Meridiano sobre su llegada a Venezuela y la confianza depositada en él por parte de la gerencia insular, que lo trajo para tratar de contar con una pieza importante en esta última parte del Round Robin en la que están luchando por un cupo a la Gran Final.

“Estoy agradecido. No hay mucha gente que le dan esa oportunidad de entrar a la candela, como dicen ustedes, de una vez. En Puerto Rico se acabó la semifinal, me preguntaron si estaba disponible y, obviamente, dije que sí y aquí estamos para aportar”, dijo López sobre su contratación por parte de Bravos.

Además, el jardinero central tuvo su partido de debut frente a Leones el martes, en un compromiso que se fue a extra inning y fue definido por un pelotazo de Rubén Alaniz a Edgar Durán con las bases llenas que terminó dándole la victoria a los insulares por 4 carreras a 3. “La vibra en este parque el otro día jugando aquí contra el Caracas fue algo diferente a lo que yo haya visto o jugado en otros países. Un súper juego que jugamos el otro día, ganamos en extra inning gracias a Dios y esa vibra desde el primer inning dentro del clubhouse, en el estadio, del otro lado, se sentía la atmósfera”, expresó.

López explicó que puede aportar de diversas formas al equipo insular y que, sin importar su lugar dentro del line up, puede llegar a aportar con su madero para conseguir bases y anotar carreras para los dirigidos por José Moreno. “Yo soy un tipo versátil, donde quiera que me pongan, te bateo primero, te bateo tercero, te bateo noveno. Te juego las siete posiciones, de verdad, diez, once, lo que haga falta yo voy a intentar hacerlo. Donde quiera que me necesiten voy a dar el todo", aseveró el boricua sobre las cualidades de su juego.