LVBP: Harold Ramírez reaparece y explica la razón de su ausencia con los Leones del Caracas (+Declaraciones)

Luego de no tener noticias sobre una de las nuevas incorporaciones de los Leones del Caracas, el jardinero colombiano, Harold Ramírez, quien hasta los momentos no se ha reportado con la escuadra "felina" para disputar el Round Robin, reapareció en redes sociales para dar una explicación a su ausencia en la instancia final de la LVBP.

En este caso, no fue con una publicación o un mensaje, sino respondiéndole directamente a un aficionado quien se mostraba muy indignado por la situación, "No hables de esa forma, si no he ido es porque estoy esperando mi pasaporte que está en la embajada americana, porque yo si quiero ir a Venezuela".

Estas declaraciones confirman que la noticia de que el habilidoso pelotero no había llegado a la institución caraquista, por problemas con los trámites para poder viajar a Venezuela e incorporarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Por otro lado, el staff técnico comandado por José Alguacil, esperan que este inconveniente pueda solucionarse lo más rápido posible para que el beisbolista cafetero pueda reforzar el roster y convertirse en pieza clave para el equipo en esta etapa final del campeonato, donde consiguieron ganar su primer encuentro de los playoffs ante los Tigres de Aragua 6 carreras por 5 en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Cabe destacar, que la última vez que el jugador con paso en las Grandes Ligas jugó con "Los Gloriosos" fue en la temporada 2018 y acumuló 61 imparables, 12 dobles, 4 cuadrangulares, 31 impulsadas y 28 anotadas en 44 encuentros disputados, por lo que, intentará repetir ese buen rendimiento en los compromisos que pueda jugar en el Round Robin.