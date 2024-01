LVBP: Alberto "Tico" González queda "sin palabras" ante la calidad del roster de Bravos de Margarita (+Entrevista)

Estadio Universitario de Caracas.- Los Bravos de Margarita han sido uno de los "gallos tapados" de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El equipo dirigido por José Moreno empezó la temporada con rendimientos titubeantes, sin embargo, lograron hacer los ajustes pertinentes para convertirse en una novena sumamente poderosa y complicada de enfrentar, lo que los posicionó en la tercera ubicación de la Ronda Regular.

Ahora, de cara al Round Robin, el equipo de Bravos luce todavía más fuerte y peligroso, con la llegada de Alí Castillo en condición de refuerzo, proveniente de las ya eliminadas Águilas del Zulia. Alberto "Tico" González, uno de los peloteros experimentados de los margariteños, conversó en exclusiva con Meridiano y quiso justamente lanzarle flores a la gran calidad que tiene su equipo.

González inició hablando sobre el gran resurgir de Bravos, algo que él siempre supo que pasaría. "Es un grupo muy unido y muy familiar, eso nos ayudó a clasificar. Como lo dije, no es cómo se empieza sino cómo se termina. Se empezó un poco mal, el pitcheo se cayó mucho, pero fueron agarrando confianza y nos ayudaron a clasificar", resaltó "Tico".

El experimentado infielder hizo énfasis en el buen ambiente dentro de Bravos, que fue vital para el éxito de la Ronda Regular. "La clave fue la unión que tuvimos dentro y fuera del terreno. A medida que se fueron acomodando las cosas todos agarraron confianza y gracias a eso llegamos de terceros", comentó.

Alberto González sin duda es uno de los líderes del equipo, por lo que no es de extrañar que haya servido de guía para aquellos peloteros que son nuevos en el ambiente de postemporada. "Les he dicho que esto es juego a juego. Solo son 16 juegos, hay que ir día a día. Tenemos que jugar lo más perfecto que se pueda, los cinco equipos están bien formados y no se le pueden dar errores a nadie", expresó "Tico".

Por último, el histórico toletero habló sobre el tremendo roster de Bravos, que está plagado de estrellas como Osmer Morales, Félix Doubront, Carlos Pérez, Breyvic Valera y ahora Alí Castillo. "Si antes estábamos fuertes, ahora con Alí Castillo de segundo bate...¡Sin palabras! Somos mejores con Alí, hasta los que estamos en banca somos buenos también y vamos a estar ahí peleando por la clasificación", sentenció.