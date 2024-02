LVBP: Gregorio Petit: "Me estoy preparando para dirigir en Venezuela" (+Entrevista)

Gregorio Petit fue anunciado como manager de Midland RockHounds, filial Doble-A de los Atléticos de Oakland han anunciado para la temporada 2024 de Ligas Menores. El ex-campocorto de los Leones del Caracas en la LVBP jugó más de una década en el beisbol venezolano y no descarta la posibilidad de volver, pero asumiendo otro rol.

Desde 2022, el criollo trabaja como manager en Ligas Menores y sin duda que verlo en constante avance en los Estados Unidos, genera la incertidumbre sobre si pronto podrá estrenarse en alguno de los banquillos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En la Marca Meridiano conversamos en exclusiva con Petit y nos aseguró que está trabajando para trabajar en Venezuela, pero que no está apurado, confía en que la oportunidad pueda llegar y así volver al país.

"Obviamente sería algo bonito e importante para mi. Yo me estoy preparando para cuando ese momento llegue. No hay apuros, pero si, me gustaría dirigir en Venezuela", aseguró Petit.

El equipo de sus amores: Leones del Caracas

Por 12 temporadas, el nacido en Ocumare del Tuy defendió el uniforme de los Leones en la LVBP y sin duda alguna que no dudó en mostrar su amor por el equipo cuando le preguntamos.

"Los Leones son el equipo de mis amores, fue el equipo donde jugué toda mi carrera. Como pelotero estuve todo el tiempo con ellos, en Estados Unidos estuve con 10 organizaciones diferentes. Con los Leones estuve desde el principio y fin de mi carrera. Jugar allí fue un orgullo", dijo el ex-campocorto de los "Melenudos".

Además, agregó que su pasantía por el equipo capitalino fue una de las partes más importantes de su carrera, ya que luego de Omar Vizquel y Alex González, él se estableció por muchas temporadas en una posición tan importante como el campocorto.

"Nací caraquista y pasar de fanático a jugar shortstop, fue algo muy bonito", finalizó.

Gregorio Petit de por vida en la LVBP con los Leones del Caracas dio 365 hits, entre ellos 81 dobles y 18 jonrones. Además, registró 166 carreras remolcadas, 185 anotadas, y dejó average de .263 en 424 partidos disputados. También ganó un título con los "Melenudos", en la temporada 2009-2010.