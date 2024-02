Gregorio Petit: "Mi meta es llegar a Grandes Ligas" (+Entrevista)

Los Atléticos de Oakland han anunciado Gregorio Petit anunciado como manager de Midland RockHounds, filial Doble-A del equipo para la temporada 2024 de Ligas Menores.

Con 39 años, el ex-campocorto que jugó en Grandes Ligas da un paso importante en su carrera dirigencial, ya que vuelve a un nivel donde ya trabajó hace unos años atrás cuando pertenecía a los Astros de Houston.

Petit, pudo conversar en exclusiva con la Marca Meridiano y brindó sus sensaciones tras recibir este nuevo cargo para 2024, asegurando que es una responsabilidad muy grande, tomando en cuenta que en Doble-A juegan peloteros que están a un paso de ser subidos a la Gran Carpa.

"Mi meta es llegar a Grandes Ligas, pero más importante es lograr es pasarle a los peloteros todos los conocimientos que adquirir en mi carrera de 18 años como jugador. He tenido la bendición de empezar mi carrera como coach en un nivel alto, los Astros me dieron la oportunidad de empezar en Doble-A y ahora Oakland me permite volver", comentó Petit en exclusiva.

"No siento presión, es una gran responsabilidad la que asumo. La tarea más importante es usar las herramientas que conozco para ayudar a los muchachos a cumplir sus sueños, que es jugar en Grandes Ligas", añadió.

¿Qué significa ver a compatriotas venezolanos actualmente en Grandes Ligas como coach/manager?

El manager criollo habló un poco sobre Oswaldo "Ozzie" Guillén, quien es pionero entre los managers venezolanos en MLB y además, viene de ganar todo con Tiburones de La Guaira en su regreso al beisbol, asegurando que tanto en su carrera como pelotero, como ahora como manager él es "un patrón a seguir".

"Lo que ha hecho Ozzie, ahora Omar (López) como coach de banca y Carlos Mendoza dirigiendo a los Mets, es algo que obviamente emociona y dan ganas de salir adelante, de soñar por ser el próximo y unir tu nombre a esa lista de coaches venezolanos. Para mi no es un sueño, es una meta lograr subir a Grandes Ligas con Dios por delante. Estaré trabajando bastante para lograrlo y esperando pacientemente a que se de", agregó.

Gregorio Petit inició en 2022 su carrera como técnico y desde entonces ha ido en un constante crecimiento, por lo que él quiere seguir trabajando paso a paso, en busca de ese llamado al Big Show.