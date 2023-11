LVBP: Gabriel Noriega confiesa sus ajustes ofensivos para incrementar el aporte a Leones (+Entrevista)

Leones del Caracas, vigente campeón del circuito nacional, posee una marcada profundidad en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Ningún equipo quiere darse el lujo de perder algún pelotero, pero todo apunta a que los melenudos tienen las herramientas necesarias para cubrir cualquier tipo de ausencia.

Entre tantas figuras, uno de los que más resaltan en las primeras semanas del torneo, es Gabriel Noriega. El campocorto se encuentra jugando su segunda zafra con los capitalinos, tras llegar vía cambio desde Navegantes del Magallanes antes de la contienda 2022-2023.

"Este año me siento saludable, que es lo importante. Me mantuve jugando todo el año, terminé en México, creo que eso me ayudó bastante a llegar preparado para la temporada", dijo en una entrevista a pie de campo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. "Estoy contento de este comienzo en el bateo para ayudar al equipo", reconoció.

Gabriel estuvo viendo acción con Senadores de Caracas en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) y luego fue refuerzo de Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Foto: David Urdaneta

Ajustes en su ofensiva

De por vida en la LVBP, Noriega no se ha caracterizado por ser un bateador de fuerza, de hecho, las estadísticas así lo reflejan. En toda su trayectoria por el beisbol venezolano ha logrado conectar ocho vuelacercas. Sin embargo, con el pasar de los años, su cuenta ha aumentado con mayor frecuencia.

"En realidad si ha cambiado un poco (su enfoque en el plato), antes no hacía swing tan fuerte, sino que era mucho contacto. Ahora le pongo más fuerza y salen con más contundencia los batazos", confesó el infielder.

Foto: David Urdaneta

Actualmente, el oriundo de Maturín, es el bateador en mejor ritmo por los metropolitanos. Pero no todo queda ahí, pues ostenta el mejor AVG en todo el circuito, con un sólido .457, luego de conectar 16 imparables, 4 dobles, 1 cuadrangular, 12 carreras fletadas, 6 anotadas, 1 pasaporte negociado y apenas 2 ponches sufridos en 35 visitas al plato.