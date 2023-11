LVBP: Gabriel Noriega revela la clave de su fantástico momento ofensivo (+Declaraciones)

Estadio Monumental de Caracas.- Pese a no vivir precisamente un festival de batazos, los Leones del Caracas supieron hacer daño en los momentos oportunos para llevarse una nueva victoria ante su eterno rival en la capital, la novena de manera consecutiva.

El conjunto melenudo se apoyó en una casi histórica actuación del abridor Albert Suárez, a quien tan solo se le embasaron tres corredores a lo largo de 6.0 entradas de labor (dos hits y un boleto). Caracas bateó tan solo seis imparables, pero supo golpear en los momentos más importantes, y uno de los responsables de esa contundencia fue el campocorto Gabriel Noriega.

En la parte baja del séptimo inning, con hombres en segunda y tercera, Noriega conectó una línea al jardín izquiedo para impulsar a Bobby Bradley y a Isaías Tejeda, para poner la pizarra 3-0 a favor de Leones, batazo que terminó siendo clave. Ese imparable prolonga la buena racha de Gabriel, que ha mostrado bastante contacto gracias a varios factores importantes que mencionó en rueda de prensa.

Gabriel Noriega / Foto: David Urdaneta

"El trabajo que he hecho con varios coaches de bateo me ha ayudado mucho a mejorar el contacto. La madurez que he tenido en todos estos años en la Liga y la paciencia también han sido importantes", afirmó Noriega.

Además, el infielder caraquista afirmó que la concentración para repetir constantemente sus rendimientos ofensivos ha ayudado también en buena medida. "La consistencia también es muy importante y el saber uno mismo identificar los pitcheos".

En los nueve juegos que van de temporada, Noriega batea para .457/.459/.657/1.116, con 16 imparables, un cuadrangular y 12 carreras impulsadas en 35 turnos al bate. Sin duda, una de las fuerzas principales de los melenudos en este inicio de campaña.