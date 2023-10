LVBP: Félix Dubront lidera la rotación de Bravos de Margarita

Bajo una atmósfera de entusiasmo, el experimentado lanzador Félix Doubront se mostró agradecido por haber sido seleccionado como el abridor del juego inaugural de Bravos de Margarita. En palabras textuales, Doubront expresó su gratitud hacia el equipo por confiar en él para asumir tan importante rol: "Quiero darle las gracias al equipo, por la confianza que me dio Cheo y Gio para ser el abridor inaugural. Me siento bastante contento de que me den esa responsabilidad de comenzar ese primer juego, seteando al equipo para ganar".

El jugador oriundo de Puerto Cabello también compartió su experiencia al adaptarse al ambiente del equipo: "Fue bastante fácil, hay mucho compañerismo con los muchachos, todo ha sido bastante fluido, conozco a muchos. Incluso, jugamos juntos. Ha sido bastante bueno, la buena vibra se ha sentido desde el primer día".

En cuanto al potencial del equipo, el lanzador mostró confianza en el trabajo realizado tanto por la oficina como por los mentores del equipo: "El equipo está fuerte, no me cabe duda del trabajo que hemos hecho, que hizo la oficina, esos mentores que hemos tenido este año han sabido compaginar bien al equipo. Hay un equipo muy fuerte para la temporada, vamos a dar mucho de qué hablar, eso es lo que queremos todos".

Además, destacó la fortaleza del grupo de lanzadores de la novena insular, resaltando la combinación entre jóvenes y veteranos: "Eso es uno de los fuertes del equipo, hay bastante jóvenes y veteranos compaginados. Tanto abridores como relevos, somos brazos bastante buenos, que vamos a dar el 100".

Por último, Doubront mencionó su compromiso de apoyar y fortalecer tanto a los jugadores más jóvenes como a los veteranos, compartiendo su experiencia y creando un ambiente de unidad en el equipo: "Uno también está aquí para ayudar a los más jóvenes y fortalecer a los veteranos, compartir la experiencia, unirnos y apoyarnos".