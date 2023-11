LVBP: Esto dijo Ehire Adrianza sobre el perreo de Harold Castro (+Video)

Una de las figuras de mayor importancia y de más experiencia presentes en el dugout de los Tiburones de La Guaira es, sin duda, Ehire Adrianza.

El experimentado pelotero de 34 años, que cuenta ya con 11 años de experiencia en las Grandes Ligas, es uno de los líderes dentro del clubhouse de Tiburones, por ser un jugador de extenso recorrido, que posee mucho conocimiento para aportarle a los más jóvenes.

Justamente con ese rol de "líder" en la espalda, Adrianza habló en el podcast "Detrás del Show", del periodista Ángel Flores, sobre una recordada situación vivida en el sexto y último encuentro de la pasada Final de la temporada 2022/23 de la LVBP: el famoso cuadrangular y posterior perreo con el que Harold Castro selló el título de los melenudos.

Luego de dar el batazo para ganar el título de la temporada 2022/23, Castro dedicó varios gestos hacia el dugout de Tiburones, lo que generó molestia en varios peloteros de Tiburones, como Francisco Arcia o el propio Ehire Adrianza.

"Yo soy de los tipos a los que no les gusta el perreo. Creo que lo puedes hacer con tu equipo, puedes dar 30 vueltas canela, pero con tu equipo. Lo que hizo Harold Castro hacia el dugout de nosotros no fue profesional, más teniendo a figuras como Henry Blanco y Edgardo Alfonzo en el clubhouse"; expresó el pelotero.

Sin embargo, el utility guairista afirmó que no existen rencores en contra de la figura caraquista. "Son cosas que pasan en el momento. Yo estaba molesto porque había fallado en el turno anterior, pero son cosas del momento, no tengo nada en contra de Harold Castro, sin embargo no me gustó lo que hizo", sentenció.