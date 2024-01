LVBP: Estas son las palabras de Maikel García tras la segunda victoria de la Gran Final

La organización de Tiburones de la Guaira se encuentra en una situación colectiva inmejorable, luego de ganar los dos primeros compromisos de esta Gran Final ante Cardenales de Lara frente a todos sus fanáticos, quienes se dieron cita en el Estadio Universitario de Caracas. Donde uno de los grandes protagonistas sin duda alguna, tiene que ver con la figura de Maikel García.

Mejor conocido como el “Barrendero”, no solo ha demostrado su compromiso de venir a jugar en la pelota criolla, sino que es uno de los que más intensidad le coloca al juego independiente el rival de turno o la circunstancia que se presente. Además, si se trata de una serie final por segundo año consecutivo.

Por esta razón, luego de conectar un kilométrico cuadrangular por todo el jardín central uno de los “perreos” más mencionados del momento desató una pelea entre ambos equipos. Con esto, logró hablar tras el electrizante triunfo que los coloca a dos del título. “El equipo está motivado, vamos a salir a jugar duro para conseguir ese tercer juego y la clave será hacer las cosas pequeñas”, afirmó a Prensa Tiburones.

Asimismo, dejó en claro lo que significó ese turno y la confianza que le dio su manager para poder batear de manera libre. “Ozzie me dio la confianza de batear, me dijo que no tocara que yo podía conectar un buen batazo y gracias Dios pude hacerlo”, resaltó a Prensa Tiburones.

En lo que va de la Gran Final tiene un total de siete turnos, una carrera anotada, dos sencillos, dos remolcadas, un jonrón, dos boletos, sin ponches y un promedio ofensivo de .286