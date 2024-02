LVBP: ¿Es Buddy Bailey el mejor manager en la historia de la pelota criolla? (+detalles)

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) históricamente vinieron personajes de renombre que fueron un fracaso o en caso contrario, llegaron hombres muy poco conocidos y se hicieron un nombre dentro de la pelota criolla, tal es el caso de Welby "Buddy" Bailey, quien se encargó de comandar la mejor época de los Tigres de Aragua, lo que genera una interrogante ¿Es el mejor manager que ha pasado por el país?.

Hablar del estratega estadounidense es conversar sobre un técnico que ha dirigido en 17 temporadas en nuestros nación, entre Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira, sin embargo, sus años de gloria fueron con el conjunto bengalí.

Bailey se encargó, a pulso, de formar la famosa "dinastía tigrera", el mejor equipo de la década del 2000, luego de llegar en 2002 y ya en la 2003-2004 darle un nuevo campeonato a esta novena. Después de ese título no hubo nadie que los detuviera y avanzaron a cinco finales más de forma consecutiva, ganando cuatro de ellas, incluyendo el primer tricampeonato en la historia de los felinos y también su primera Serie del Caribe en 2009.

Posteriormente, tras un pequeño receso de trofeos, en la 2011-2012 llevó a Tigres nuevamente a la cúspide la pelota criolla, obteniendo así su sexto título como dirigente en la LVBP, pero ¿Es Bailey el manager con más anillos de campeón en el beisbol venezolano?.

La respuesta es no, debido a que entre 1955 y 1970 Regino Otero se proclamó siete veces monarca con los conjuntos que dirigió y por eso muchos se preguntan, si este cubano tuvo mejor trayectoria como estratega que Buddy.

Muchos seguirán prefiriendo al americano por encima de Otero, pero lo cierto es, que Bailey ha ganado solamente con los bengalíes y Regino tuvo la capacidad de llevar a la gloria a dos franquicias: Industriales de Valencia, con quienes quedó campeón en tres oportunidades y los Leones del Caracas, novena con la que se consagró monarca en cuatro ocasiones.

Por ende, eso es lo que se varios especialistas le "reprochan" a Buddy Bailey, alegando que no ha sido capaz de conquistar otro anillo desde que no cuenta con el material humano de esos años gloriosos de Tigres, tomando en cuenta que tuvo la oportunidad con La Guaira y no tuvo los frutos deseados, aunado a eso, ha tenido dos chances más con los felinos en campañas recientes (incluso en la 2023-2024) y tampoco llegó al objetivo deseado: el campeonato o una final.

Esto, dejando a un lado que Otero tiene un título más en su palmares, pero el cubano nunca pudo obtener un tricampeonato y tampoco conquistó una Serie del Caribe, un dato que favorece al norteamerciano.

Lo cierto es que más allá de que uno sea o no mejor que el otro, son dos estrategas históricos, que marcaron un antes y un después dentro de la pelota venezolana, por ende merecen todo el reconocimiento posible de parte de todos los aficionados de la LVBP, con un crédito mayor en ese aspecto para Buddy, quien se ganó la admiración de todos los seguidores y también sus colegas en el beisbol moderno, no obstante, no se puede desmeritar lo hecho por Otero.

El más ganador de todos los tiempos:

Un dato no menor, es que sí se puede afirmar que el estadounidense es el dirigente de mayor trayectoria dentro del beisbol rentado criollo, debido a que durante esas 17 zafras como manager, tiene en su "bolsillo" 500 triunfos en ronda regular, una cifra que nadie más ha podido superar y cada vez se ve más cuesta arriba que alguien se le acerque. Un logro más dentro de su tremenda trayectoria como estratega en la LVBP y que