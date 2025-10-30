LVBP

LVBP: Erick Leal está a un paso de entrar a este selecto grupo de lanzadores activos en Venezuela

El serpentinero del conjunto capitalino ha comenzado con el mejor rendimiento posible una nueva temporada en la pelota criolla

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 05:53 pm
Foto: David Urdaneta
Uno de los nombres más importantes de la organización de los Leones del Caracas en estas primeras de cambio es nada más y nada menos que Erick Leal. Al hablar del pitcheo, su nombre resalta desde hace varios años en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El pelotero de 30 años se encuentra en su segunda temporada con el conjunto melenudo y su octava en la pelota criolla. Desde su debut en la zafra 2015/2016, se ha establecido como uno de los mejores desde la lomita y así sus números lo respaldan. 

Si bien es cierto que es su primera campaña con el uniforme de Leones, no fue como era de esperarse en cuanto a rendimiento se refiere; todo parece indicar que en su segunda excursión con la franquicia será completamente distinta, al menos en estas primeras semanas del calendario.

Erick Leal, cerca de una nueva cifra redonda

En sus dos primeras salidas de la campaña 2025/2026, el derecho tiene 9.1 innings de labor, una sola carrera permitida, dos boletos, 11 ponches, WHIP de 1.071 y es el dueño de la mejor efectividad del campeonato con 0.96.

Por si fuera poco, está ahora a un solo ponche de llegar a los 200 de por vida en la LVBP y así consolidarse como el octavo lanzador en alcanzar dicha cifra redonda entre los pitchers activos. En estos momentos, exhibe 152 abanicados en lo que fueron sus seis años con los Navegantes del Magallanes y 47 con los capitalinos.

Finalmente, este inicio de temporada para Erick Leal son grandes noticias para los Leones del Caracas, que necesitan mejorar drásticamente su pitcheo y, al mismo tiempo, estos números resaltan aún más la notable carrera que ha realizado el serpentinero en la pelota criolla.

