LVBP: ¡Dulce venganza! Así "saboteó" Tiburones de La Guaira la práctica de bateo de los Leones del Caracas (+Video)

Estadio Universitario de Caracas.- En el beisbol no todo se vale, pero a veces hasta el más mínimo detalle que incomode al rival puede terminar sumando en encuentros de suma importancia, por lo que los equipos no escatiman en hacerle la vida difícil al contrario en ocasiones.

Hace unos días, durante el último duelo entre Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas disputado en el Estadio Monumental de La Rinconada, en los parlantes del estadio se escuchó música clásica mientras los Tiburones de La Guaira realizaban su práctica de bateo.

Esto molestó a algunos de los jugadores del cuadro litoralense, quienes no están acostumbrados a tener ese tipo de música en los parlantes mientras se ponen a tono para cada partido.

Lo curioso del caso es que Tiburones no se quiso quedar con la espina clavada, por lo que el día de hoy, mientras Leones salió a practicar en el terreno del Universitario, los parlantes del estadio reprodujeron exactamente la misma música, cobrando así venganza por lo ocurrido días atrás.

Como era de esperarse, algunos jugadores de Leones del Caracas no mostraron mucha alegría por la situación, sin embargo, no hubo ningún tipo de incidente, por lo que la situación no pasó de ser simplemente un episodio curioso que demuestra que en el Round Robin cualquier detalle cuenta.