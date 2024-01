LVBP: ¡Y sigue la samba! Tiburones cerca de eliminar a Leones (En vivo)

Leones del Caracas está ante su reto más difícil de la temporada 2023-2024. Para la jornada de este sábado, el estadio Universitario dejó de ser un estadio de beisbol para convertirse en una arena de gladiadores, donde los melenudos deben dejar todo sobre el terreno de juego para conquistar un triunfo que los mantenga con posibilidades de jugar la final.

En la acera de al lado están los Tiburones de La Guaira, quienes podrían dejar en el camino a uno de sus potenciales rivales para disputar el título de la LVBP. Cabe recordar que en los tres compromisos anteriores en el Round Robin entre ellos, los del litoral siempre salieron con una sonrisa en su rostro.

Lineup Leones del Caracas

Lineup Tiburones de La Guaira

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Harold Ramirez batea elevado de out a jardinero izquierdo. Harold Castro se poncha sin tirarle. Yadir Drake batea elevado de out a segunda base.

Leones 0 - Tiburones 0

Inning 1 (parte baja): Maikel Garcia batea rodado de out a campo corto. Alcides Escobar batea rodado de out a campo corto. Wilson Garcia batea jonrón con elevado por el jardín derecho. Leonardo Reginatto se poncha tirándole.

Leones 0 - Tiburones 1

Inning 2 (parte alta): José Rondón se poncha tirándole. Rainel Rosario batea rodado de out a tercera base. Aldrem Corredor pega doble con elevado a jardinero izquierdo. Freddy Fermin pega sencillo con línea a jardinero central, Corredor anota. Wilfredo Tovar batea elevado de out a segunda base.

Leones 1 - Tiburones 1

Inning 2 (parte baja): Danry Vasquez batea elevado de out a jardinero central. Luis Torrens recibe base por bolas. Ehire Adrianza batea elevado de out a jardinero central. Franklin Barreto pega triple con línea al jardinero derecho, Torrens anota. Brayan Rocchio pega sencillo con rodado fuerte a jardinero central, Barreto anota. Maikel Garcia pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Maikel Garcia se roba la segundda base, Rocchio anota con error en tiro del receptor. Jesús Vargas reemplaza a Wilfredo Boscán. Alcides Escobar batea elevado de out a jardinero central.

Leones 1 - Tiburones 4

Inning 3 (parte alta): Gabriel Noriega se poncha tirándole. Harold Ramirez batea rodado de out a campo corto. Harold Castro batea elevado de out a jardinero derecho.

Leones 1 - Tiburones 4

Inning 3 (parte baja): Wilson Garcia batea rodado de out a campo corto. Leonardo Reginatto batea rodado de out a segunda base. Danry Vasquez batea rodado de out a tercera base.

Leones 1 - Tiburones 4

Inning 4 (parte alta): Yadir Drake batea rodado de out a segunda base. José Rondón batea rodado de out a tercera base. Rainel Rosario se poncha sin tirarle.

Leones 1 - Tiburones 4

Inning 4 (parte baja): Luis Torrens batea rodado de out a tercera base. Ehire Adrianza batea línea de out a campo corto. Franklin Barreto se poncha tirándole.

Leones 1 - Tiburones 4

Inning 5 (parte alta): Anthony Castro reemplaza a Ángel Padrón. Aldrem Corredor batea elevado de out a jardinero izquierdo. Freddy Fermin pega doble con elevado a jardinero izquierdo. Wilfredo Tovar batea elevadito de out a segunda base. Gabriel Noriega se poncha tirándole.

Leones 1 - Tiburones 4

Inning 5 (parte baja): Brayan Rocchio recibe base por bolas. Maikel Garcia batea elevado de out a jardinero derecho. Alcides Escobar pega sencillo con elevado a jardinero derecho. Samuel Pérez reemplaza a Jesús Vargas. Wilson Garcia se poncha tirándole. Alcides Escobar se roba la segunda base. Leonardo Reginatto recibe base por bolas intencional. Danry Vasquez recibe base por bolas, Rocchio anota. Luis Torrens batea elevado de out a jardinero central.

Leones 1 - Tiburones 5

Inning 6 (parte alta): Emilker Guzmán reemplaza a Anthony Castro. Harold Ramirez se poncha tirándole. Harold Castro pega sencillo con línea a jardinero central. Yadir Drake se poncha sin tirarle. José Rondón golpeado por lanzamiento. Rainel Rosario se poncha tirándole.

Leones 1 - Tiburones 5

Inning 6 (parte baja): Norwith Gudiño reemplaza a Samuel Pérez. Ehire Adrianza batea elevado de out a jardinero central. Franklin Barreto se poncha tirándole. Brayan Rocchio recibe base por bolas. Brayan Rocchio atrapado robando la segunda base.

Leones 1 - Tiburones 5

Inning 7 (parte alta): Pedro Rodriguez reemplaza a Emilker Guzmán. Aldrem Corredor batea elevado de out a jardinero izquierdo. Freddy Fermin batea elevado de out a segunda base. Wilfredo Tovar batea rodado de out a campo corto.

Leones 1 - Tiburones 5

Inning 7 (parte baja): Anthony Vizcaya reemplaza a Norwith Gudiño. Maikel Garcia recibe base por bolas. Maikel Garcia atrapado robando la segunda base. Alcides Escobar recibe base por bolas. Wilson Garcia pega sencillo con línea a jardinero izquierdo, Escobar a tercera. Leonardo Reginatto batea elevadito de out a primera base. Danry Vásquez pega sencillo con rodado suave a segunda base, Escobar anota. Luis Torrens se poncha tirándole.

Leones 1 - Tiburones 6

Inning 8 (parte alta): En desarrollo...