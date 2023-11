LVBP: Diego Rincones no se rinde y trabaja con Robert Pérez para salir de su slump (+Entrevista)

Estadio Monumental de Caracas.- En la temporada muerta, los Navegantes del Magallanes hicieron un movimiento que despertó sentimientos encontrados en la afición filibustera, pero que prometía ser muy productivo para el equipo.

Los turcos adquirieron a los toleteros Wilmer Flores y Diego Rincones, provenientes de los Bravos de Margarita, a cambio del lanzador Félix Doubront y del jardinero Moisés Gómez. Para "La Nave", era importante adquirir a Rincones, un pelotero que suele estar desde el día uno y que ha sido uno de los mejores bateadores de la LVBP en los últimos tres años.

Sin embargo, las cosas no han ido bien para el slugger nacido en Ciudad Bolívar, quien lleva tan solo un imparable en 19 turnos al bate, números que demuestran que se encuentra en un slump bastante pronunciado.

Pese a su mal momento, Rincones amablemente conversó en exclusiva con Meridiano el pasado martes previo al choque ante Leones del Caracas, y dejó en claro que trabaja arduamente para darle un giro de 180 grados a su arranque de temporada.





"Nadie se esperaba este inicio, pero esto es beisbol, estas cosas pasan. Trabajamos a diario para salir de ese slump", afirmó Rincones, quien también habló de algunos ajustes específicos que está realizando. "Estoy trabajando en mi swing, en ser más consistente con los pitcheos adentro porque me los están lanzando más de lo normal".

Para intentar superar la mala racha, Rincones cuenta con un apoyo sensacional, ya que su coach de bateo es probablemente el mejor bateador en la historia de la LVBP, Robert Pérez. "He hablado mucho con él. Me dice que siga igual, que no cambie ni esté pensando mucho, que las cosas van a salir. He trabajado con él en varios aspectos y las cosas se han dado mejor gracias a Dios", comentó.

Además, el exjugador de Bravos de Margarita también habló del gran apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros. "El grupo es una familia prácticamente. Me han aconsejado, me dicen que no decaiga, que las cosas van a salir bien y que ellos saben que voy a ayudar al equipo", resaltó.

La fanaticada del Magallanes, fiel a la exigencia que los caracteriza, ha sido dura con Rincones por su mal momento, sin embargo, el slugger de los carabobeños prometió seguir trabajando arduamente para cambiar su situación. "A pesar de que no he dado lo que esperan yo sé que pronto van a salir los batazos que ellos desean", expresó.

Miguel Cairo y Robert Pérez confían en él



Previo al duelo ante Leones del Caracas, Meridiano también consultó al manager eléctrico, Miguel Cairo, y también al coach de bateo, Robert Pérez, sobre la situación de Rincones.

Cairo afirmó sentirse tranquilo, e insiste en que debe darle chances al pelotero. "Robert Pérez ha trabajado con él. Tengo que darle chance, es un bateador de tremenda calidad. Ojalá que se prenda porque necesitamos esa fuerza que tiene", aseguró.





Por otro lado, "La Pared Negra" también mantiene su fe intacta con el jardinero criollo. "Él ha bateado y no tengo dudas de que va a batear. Tiene que seguir trabajando, y tratar de encontrarse. Hemos trabajado con los pitcheos de adentro que le están haciendo daño, pero estamos seguros de que él va a salir de ahí", sentenció.