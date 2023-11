LVBP: La increíble anécdota de Carlos "El Toro" Zambrano con el hijo de Yorvit Torrealba (+Video)

Estadio Monumental de Caracas.- Si hablamos de auténticas glorias del pitcheo venezolano, sí o sí hay que mencionar a un lanzador que dejó huella en una franquicia histórica como la de los Cachorros de Chicago: Carlos Zambrano.

"El Toro" tuvo una genial carrera de 12 años en Las Mayores, en la que dejó récord de 132 victorias y 91 derrotas, además de 3.66 de efectividad. En Venezuela, Zambrano debutó con Caribes, pero vivió su mejor época con los Navegantes del Magallanes, equipo con el que consiguió dos campeonatos (2012/13 y 2013/14).

Zambrano estuvo presente el pasado martes en el Estadio Monumental de Caracas "Simón Bolívar", justamente para presenciar el segundo Caracas-Magallanes de la temporada. El exgrandesligas conversó con Meridiano y habló sobre la gran rivalidad del beisbol criollo; sobre el inmenso estadio y también sobre la posibilidad de reencontrarse con viejas caras conocidas en el clubhouse filibustero.



El exserpentinero derecho vivió varios Caracas-Magallanes como jugador y está de acuerdo en que es uno de los más grandes eventos deportivos del país, aunque considera que hay algo ligeramente superior. "Lo único mejor creo que ya pasó, ¡cuando La Vinotinto le ganó a Chile!", expresó de manera eufórica "el Toro", quien también describió lo que es el duelo de los eternos rivales para él. "Es una emoción tremenda. Son los dos equipos con más fanaticada, es lo que le da la chispa al juego".

Durante su carrera en Las Mayores, el venezolano visitó estadios de alto calibre en Estados Unidos, sin embargo, el Estadio Monumental de La Rinconada no deja de impresionarlo. "Está a la altura y no tiene nada que envidiarle a un estadio de Grandes Ligas. Se parece mucho al Estadio de Washington. Es un estadio completo, para disfrutar, ¡y lo tenemos aquí en Venezuela!", afirmó.

La última temporada de Zambrano en la LVBP fue la 2018/19, por lo que pudo coincidir con peloteros como Alberth Martínez, Rayder Ascanio o Erick Leal, siendo estos peloteros algunas de las caras con las que se reencontró este martes, entre las que está un pelotero que hace sentir "viejo" al exlanzador. "No solo me he reencontrado con excompañeros. Cuando jugaba contra Yorvit Torrealba él nos hacía comida en su casa en San Francisco y yo veía a Yorvis de pequeño por ahí. El tiempo ha avanzado y ya los niños han crecido y están jugando aquí. Es lo lindo del beisbol".