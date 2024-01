LVBP: ¿Cuántos jugadores de las Águilas del Zulia han sido Novato del Año? (+Detalles)

Este viernes, 12 de enero, se dio a conocer al ganador del premio Novato del Año de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Finalmente, Andrés Chaparro, infielder de las Águilas del Zulia, fue el justo vencedor del mencionado premio. La diferencia entre Carlos Rodríguez (Magallanes) y el rapaz fue de apenas un punto, lo que evidencia la reñida disputa que existió.

Una apretada competencia entre Rodríguez y Chaparro se pudo observar en las papeletas de los votantes a "Los Grandes de la LVBP", desplazando al tercer lugar al histórico venezolano Ronald Acuña Jr., en unos galardones avalados por el circuito nacional y que enaltecen el trabajo realizado por los peloteros en el campeonato invernal.

"Si te soy sincero, no se me pasaba por la mente ganar. Pero igual quería ganarlo tanto como Carlos y Ronald, pero estoy muy orgulloso y feliz por haber quedado como Novato del Año, eso se debe al trabajo que he hecho", comentó Chaparro en una entrevista concedida al periodista Héctor Cordido, tras el nombramiento.

¿Cuántos peloteros de las Águilas del Zulia han ganado el Novato del Año?

Las Águilas no tuvieron la campaña deseada, lucharon hasta el final, se fueron a la Serie del Comodín ante Tigres de Aragua y cayeron en el segundo duelo de la misma, quedando eliminadas de la zafra.

Sin embargo, la distinción adjudicada por Andrés Chaparro deja saber que no todo fue malo para los zulianos en la temporada 2023-2024. Hay cosas por rescatar de ese conjunto y que en un futuro no muy lejano pueden rendir más frutos.

Estos son los jugadores en la historia de las Águilas que se han alzado con dicho premio:

César Suárez 1979-80

Johnny Paredes 1983-84

Luis Bolívar 2006-07

Gerardo Ávila 2007-08

Ernesto Mejía 2009-10

José Pirela 2010-11

Ángel Reyes 2019-20

Andrés Chaparro 2023-24

Desde el 2010, Águilas ha tenido cuatro jugadores que fueron consagrados como Novato del Año (Mejía, Pirela, Reyes y Chaparro). Junto a Tiburones de La Guaira, son los conjuntos que más veces obtuvieron ese particular desde el mencionado año. Por los escualos lo lograron Héctor Sánchez, Salvador Pérez, Carlos Sánchez y Odubel Herrera.