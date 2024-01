LVBP: Andrés Chaparro superó a Ronald Acuña Jr. y Carlos Rodríguez por el Novato del Año (+Declaraciones)

Este viernes, 12 de enero, se dio a conocer al ganador del premio Novato del Año de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Los merecidos finalistas a esta distinción fueron Ronald Acuña Jr. (Tiburones), Carlos Rodríguez (Magallanes) y Andrés Chaparro (Águilas).

Una reñida competencia entre Rodríguez y Chaparro se pudo observar en las papeletas de los votantes a "Los Grandes de la LVBP", galardones avalados por el circuito nacional y que enaltecen el trabajo realizado por los peloteros en el campeonato invernal.

Finalmente, Andrés Chaparro, infielder de las Águilas del Zulia, fue el justo vencedor del mencionado premio. La diferencia entre Carlos y el aguilucho fue de apenas un punto, lo que evidencia la reñida disputa que existió.

"Si te soy sincero, no se me pasaba por la mente ganar. Pero igual quería ganarlo tanto como Carlos y Ronald, pero estoy muy orgulloso y feliz por haber quedado como Novato del Año, eso se debe al trabajo que he hecho", comentó Chaparro en una entrevista concedida al periodista Héctor Cordido, tras el nombramiento.

El tercera base, de 24 años de edad, no pudo concretar la ronda regular con los zulianos, debido al límite de permiso que tenía para jugar en Venezuela. Sin embargo, dejó claro que no descartaba un posible regreso a la postemporada, esa instancia a la que no pudieron llegar las Águilas.

"Estaba muy esperanzado que el equipo pasara al Round Robin para negociar un permiso y jugar. Pero desde que salí yo y otros muchachos, el equipo tuvo una decaída. Siguieron luchando, pero no se dio. El otro año vamos a tratar de conseguir el permiso", sentenció.

"Cuando yo fui la primera vez con las Águilas todo se dio muy rápido. No se habló del permiso con tiempo, fue como 'termina allá y vente'. Era más joven, la diferencia con la actualidad es la experiencia, el jugar año tras año en Estados Unidos".

Andrés dejó registro de 43 hits sacudidos, 5 cuadrangulares, 26 carreras fletadas, para un AVG de .336, .419 en porcentaje de embasado y un buen OPS de .974, luego de disputar 35 cotejos y ver 128 turnos ofensivos.

Por su parte, Carlos Rodríguez, jardinero central de los Navegantes del Magallanes, resultó en la segunda posición y por encima de Ronald Acuña Jr.

"Nada más el hecho de estar nominado, es una bendición, felicidades por ese premio, bastante merecido. A seguir trabajando duro", dijo el patrullero al conocer los resultados.