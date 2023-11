LVBP: Conoce el plan de trabajo de Brayan Rocchio con Tiburones de la Guaira

La organización de los Tiburones de la Guaira sigue moviendo sus piezas para esta séptima semana, en lo que respecta a esta nueva edición de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde tienen el principal objetivo de llegar a las instancias finales.

Una de estas nuevas incorporaciones, tiene que ver con joven prospecto criollo, Brayan Rocchio, quien es una de las nuevas caras de los Guardianes de Cleveland en la Major League Baseball y espera seguir su desarrollo en la pelota criolla.

El pelotero de 22 años va a su tercera experiencia en Venezuela, donde hasta los momentos, cuenta con 27 juegos disputados, 44 turnos al bate, 15 anotadas, 33 hits, 10 dobles, un triple, dos jonrones, 12 remolcadas, 10 boletos, 11 ponches, dos bases robadas, todo esto en la zafra 2021/2022 y 2022/2023.

Por esta razón, habló con los medios de comunicación, donde manifestó los planes que le dio su organización en Estados Unidos. “Que siguiera jugando, para seguir desarrollándome, no hay planes específicos y que me venga a divertir, como yo siempre lo he venido haciendo todos los años”, expresó.

Por si fuera poco, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la presencia de Ronald Acuña Jr., quien es el actual MVP de la Liga Nacional 2023. “Un orgullo, es uno de los mejores jugadores venezolanos activos y de verdad que es un orgullo jugar en el mismo equipo y disfrutar esos momentos que son únicos”, afirmó.

En las Grandes Ligas logró debutar y tener la posibilidad de jugar en 23 compromisos durante el calendario, donde registró un total de 81 turnos al bate, nueve carreras anotadas, 20 imparables, seis dobles, ocho carreras remolcadas, cuatro boletos y promedio de .247 en 2023.