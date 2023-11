LVBP: Así evalúa Luis Blasini la labor de Miguel Cairo con Magallanes (+Video)

Los Navegantes del Magallanes volvieron a la senda del triunfo este martes, al derrotar a los Tigres de Aragua en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, por pizarra de 5-2, gracias principalmente a una excelente labor monticular del abridor Nivaldo Rodríguez.

De esta manera, los turcos se mantienen en la pelea por los puestos de clasificación y esperan iniciar su primera gran racha de triunfos de la temporada, algo que les ha sido totalmente esquivo hasta los momentos.

Magallanes cuenta sin duda alguna con jugadores de muy buen nivel, tanto en el lineup como en el cuerpo de lanzadores, por lo que definitivamente es un equipo que puede dar mucho más de lo que ha mostrado. Meridiano conversó en exclusiva con el gerente deportivo de los filibusteros, Luis Blasini, quien realizó su evaluación de lo que ha sido el rendimiento del equipo y el trabajo del staff técnico, comandado por el manager Miguel Cairo.

No es secreto para nadie que Magallanes no ha conseguido los resultados esperados, sin embargo, Blasini tiene bastante claro lo que necesita el equipo para poder enderezar el rumbo. "Nos falta ejecutar. En teoría tenemos un excelente cuerpo de abridores y de relevistas, pero en la práctica los resultados no han sido los esperados", expresó.

Sobre la parte ofensiva, el gerente turco también cree que ha faltado un poco más de fortuna. "El equipo ha bateado, simplemente hemos dejado mucha gente en base y no hemos respondido en momentos clave. Son situaciones normales, pero esperemos que las cosas nos empiecen a salir y los resultados empiecen a llegar", comentó.

Además, Blasini también fue bastante claro al hablar de lo que ha sido el trabajo del cuerpo técnico del equipo filibustero. "Ellos ejecutan lo que está en sus manos y hacen lo que consideran correcto, luego en el terreno los jugadores son los que tienen que ejecutar lo que corresponde. Vamos a esperar, nombre a nombre no somos segundos de nadie, pero tienen que empezar a acompañarnos los resultados para que no solo sea teoría y salga todo bien en la práctica", afirmó.