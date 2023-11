LVBP: Bravos de Margarita se refuerza con la llegada de Alberti Chávez tras el Draft de No Protegidos (+Video)

Los Bravos de Margarita tomaron a Alberti Chávez, infielder de Tiburones de La Guaira, en la segunda ronda del Draft de No Protegidos y busca una pieza que pueda ser de bastante utilidad para el mánager José Moreno.

Chávez, de 28 años de edad, llega al conjunto insular y tendrá una tercera etapa con los margariteños, luego de haber vestido el uniforme de Bravos en las campañas 2017-18 y 2018-19, donde no pudo estar durante mucho tiempo y, en esta ocasión, podrá estar a total disposición del cuerpo técnico encabezado por Moreno.

Tercera oportunidad

Chávez comentó que no le sorprendió la decisión de Tiburones de no incluirlo en la lista de protegidos debido a la calidad de los peloteros con los que cuentan los escualos actualmente. "Algo así me imaginaba por el tipo de peloteros que tiene Tiburones de La Guaira y el 70 u 80% que tiene el equipo son grandeliga y no me sorprendió", dijo.

El infielder estará, por tercera vez en su carrera, con los Bravos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y se mostró bastante contento de volver a estar con los insulares debido a la confianza que han depositado en él desde el la zafra 2017-18.

Además, aseguró que el hecho de saber que Bravos lo eligió porque tienen confianza en él hace que pueda sentirse más confiado en sí mismo y esto lo ayuda a dar lo mejor de sí mismo para aportar su grano de arena al equipo.

A su vez, el pelotero destacó que haber compartido con jugadores como Ronald Acuña Jr., Maikel García, Miguel Rojas, Alcides Escobar, entre otros, fue una experiencia enriquecedora para su carrera profesional y que le ayudó a aprender como mejorar cada día. "Su constancia y disciplina. Cada quien desde que llega es haciendo su rutina, preparándose para la práctica, preparándose para el juego y, de verdad, que he aprendido mucho. He tomado ese tipo de consejos y experiencia sobre ellos para tratar de hablar eso con mis compañeros", comentó.

"Tratar de jugar muy buena defensa en cualquier posición que me pongan, porque soy utility y puedo jugar cualquier tipo de posición. Y, a la ofensiva, tratar de hacer lo mejor que pueda, correr las bases lo mejor que pueda, batear lo mejor que pueda, hacer las situaciones que pueda, lo más que pueda para ayudar al equipo a ganar", sentenció Chávez sobre lo que puede aportar a la novena insular con su llegada.