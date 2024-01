LVBP: Así recuperaron "Ozzie" Guillén y Carlos Zambrano a la mejor versión de Tiago Da Silva (+Video)

Estadio Universitario de Caracas.- Los Tiburones de La Guaira se pueden dar el lujo de decir que son el único equipo que se encuentra totalmente tranquilo a estas alturas del Round Robin.

El equipo litoralense logró un dominio abrumador, al ganar 10 de sus primeros 11 encuentros de la postemporada, para así asegurar de una vez su cupo en la Gran Final de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Son varios los jugadores que se han alzado como héroes dentro de este conjunto, sin embargo, en esta parte de la campaña han surgido también varios nombres inesperados, que contra el pronóstico de muchos han terminado teniendo una importancia tremenda en el equipo.

Uno de esos nombres inesperados es el de Tiago Da Silva, lanzador que tuvo que esperar durante un tiempo para poder ingresar al roster y que ahora ha permitido solo una carrera limpia en 8.1 entradas en el Round Robin. Da Silva habló en exclusiva con Meridiano y dio sus impresiones sobre la que ha sido una temporada atípica para él.

La campaña 2023/24 arrancó tarde para Da Silva, que fue parte del showcase de la Baseball United en Dubái. Ante esto, el brasileño tuvo que tener paciencia para poder uniformarse con La Guaira. "Fue una temporada un poco particular, diferente para mí. Usualmente estoy desde el primer día, pero este año tuve que esperar un poquito. Me fui a Dubái y cuando regresé el cupo estaba ocupado, pero estuve esperando mi momento de salir a competir y está saliendo bien gracias a Dios".

Luego de debutar en noviembre, el lanzador diestro se ha visto sólido en la postemporada, en donde ha sabido dominar a placer, algo que atribuye en buena parte al trabajo realizado con Carlos Zambrano y Oswaldo Guillén. "¡No solo es Zambrano, también está "Ozzie" (Guillén)! Tienen mucho conocimiento del beisbol. Me tocó jugar contra Zambrano, me agarró un turno en un Caracas-Magallanes. Zambrano me conoce, tiene mucha experiencia dentro y fuera de la Liga. Es un placer enorme estar ahí dispuesto para ellos", resaltó.

Da Silva ha formado parte de rosters competitivos en nuestra Liga, por lo que tiene la experiencia suficiente como para asegurar que la versión 2023/24 de Tiburones tiene casta de campeón. "En el Round Robin lo hemos demostrado. Clasificar a la Final en 11 juegos te dice mucho. Si jugamos como estamos jugando ahora tenemos muchas posibilidades de ganar el campeonato", afirmó.

Por último, el oriundo de Sao Paulo detalló cuál es para él la característica más importante que tienen los litoralenses actualmente. "¡Yo creo que el bateo! Nos hacen dos y vienen los muchachos y hacen cinco. Tenemos el respaldo de ellos y eso nos deja un poco más tranquilos", sentenció.