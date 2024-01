LVBP: Ángel Reyes contento por su dulce momento con Cardenales de Lara (+Video)

Estadio Universitario de Caracas.- En los últimos años, un nombre ha aparecido con constancia como uno de los invitados especiales dentro de la postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional: Ángel Reyes.

Aunque su equipo, las Águilas del Zulia, no ha conseguido regresar al beisbol de enero, Reyes se mantiene siendo un pelotero muy tomado en cuenta por los demás equipos a la hora de reforzar en el inicio del Round Robin.

Luego de dar el batazo del título para el Magallanes en la 2021/22, y de formar parte del equipo de Tiburones de La Guaira que estuvo cerca de cortar la sequía de títulos en la 2022/23, Reyes viste ahora los colores de Cardenales de Lara, equipo con el que tiene grandes aspiraciones, según contó en una entrevista exclusiva para Meridiano previo al duelo ante los Tiburones de La Guaira en Caracas.

"Estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo. A pesar del mal arranque supimos mantener la calma. El equipo se ha fajado y gracias a Dios estamos ahí de segundos en la carrera por la clasificación", fue lo primero que le dijo Reyes a Meridiano, al hablar de lo que ha sido el balance de la postemporada de los larenses.

De momento, Reyes no ha podido producir tantas carreras como se hubiera esperado, pero sí que mantiene un fantástico contacto con el madero, lo que le ha permitido conectar al menos un imparable en cada duelo del Round Robin, sin embargo, el anzoatiguense no se conforma. "Siempre tenemos algo que mejorar y siempre tenemos cosas por aprender, el beisbol es un deporte de aprendizaje y siempre estoy tratando de dar lo mejor de mí", expresó

Por otro lado, el outfielder criollo dio detalles sobre lo que ha sido la convivencia con Henry Blanco. "Me he sentido bastante cómodo. Henry es un mánager que te da toda la confianza y habla contigo, creo que eso ayuda mucho", comenta Reyes, quien tabién habló sobre si ha recibido alguna instrucción específica a la hora de afrontar los turnos. "No he recibido ninguna. Ellos saben lo que yo puedo dar, saben mis capacidades. Solamente quieren que sea yo".

Además, Ángel detalló cómo ha sido la convivencia con sus compañeros en el clubhouse crepuscular. "Es un equipo con experiencia, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Estoy contento con todos, me recibieron de buena manera", confesó.

Pese a no lograr la clasificación con Águilas, Reyes destaca lo importante que es para él mantenerse como un refuerzo prácticamente fijo cuando los suyos no tienen éxito."Todos quieren clasificar con su equipo, pero me siento contento porque eso demuestra el trabajo que se ha estado haciendo. Que te tomen de refuerzo significa mucho, quiere decir que te toman en cuenta y que eres uno de los peloteros de la Liga que está constantemente haciendo un buen trabajo", resaltó.

Finalmente, el jardinero de los rapaces mencionó cuál es la característica que comparte este roster de Cardenales con los que compartió en Magallanes y Tiburones, equipos que fueron finalistas en sus respectivos años. "Debo agradecer que me han tocado equipos clave como refuerzo, equipos con bastante potencial. Si algo tienen en común es que los tres han tenido la misma meta, que es salir al terreno a dar el 100% y lograr los objetivos".