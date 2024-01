LVBP: Alcides Escobar: “Ahora la presión la tienen los Cardenales” (+ Video)

Una de las principales figuras de una line up plagado de estrellas con el de los Tiburones de La Guaira, Alcides Escobar, conversó en exclusiva con Meridiano acerca de la importante victoria 7 carreras por 5 en el tercero de la serie ante los Cardenales de Lara.

El “Sabanero Mayor” valoró el importante triunfo de este jueves sobre los Cardenales. “Super contento de ganar el primero aquí en la serie en Barquisimeto para llevar la serie 3 a 0, ahora día libre y venir el sábado con entusiasmo, con las mismas ganas, con el mismo deseo, de salir a ganar, eso es lo más importante”.

Con este triunfo, el conjunto escualo se coloca apenas a un triunfo de su tan ansiado octavo título, mismo que se les ha hecho esquivo por más de 38 años y que buscarán este sábado en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

“Feliz, porque toda mi carrera en Grandes Ligas siempre bateaba primero o segundo, esa es la posición que me gusta porque sé cual es mi trabajo, mover los corredores, estar pendiente del bateo y corrido y me siento bien ahí”, expresó Alcides sobre su posición en el line up.

“La clave es tener paciencia, jugar pelota, hacer las cosas pequeñas, mover los corredores, tocar la bola, eso es todo lo que te va a llevar al triunfo. Nosotros estamos en buen puesto, ahora la presión la tienen los Cardenales de Lara”, finalizó Escobar.