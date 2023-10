LVBP: Alberto "Tico" González no pierde la ilusión y busca el campeonato con Bravos de Margarita (+Entrevista)

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional los jóvenes peloteros tienen una importancia tremenda, no hay duda de eso. Son los prospectos los que más suelen ilusionar al público y los que tienen focos extra encima.

Sin embargo, para poder llevar con éxito a una camada de jóvenes, todos los equipos necesitan de peloteros con experiencia, que conozcan hasta el más mínimo detalle necesario para tener éxito en el beisbol venezolano. En resumen, todos los equipos necesitan de peloteros como Alberto González.

"Tico" actualmente está en medio del inicio de su segunda etapa con el uniforme de los Bravos de Margarita, equipo con el que debutó cuando la organización aún era Pastora de Los Llanos y con el que vivió la transición hacia la isla.

El veterano infielder conversó en exclusiva con Meridiano sobre la nueva oportunidad que está recibiendo dentro de la LVBP y también sobre sus objetivos de cara a una campaña que afronta con ya 40 años de edad.





"Gracias a Dios he comenzado bateando muy bien esta temporada. Todavía no he hecho mi trabajo porque no hemos ganado casi, comenzamos un poco flojos pero sé que poco a poco vamos a ir ganando juegos", fue lo primero que González le dijo a Meridiano, mostrando sin duda bastante ambición de cara a los próximos encuentros.

En ese sentido, hablando sobre el mal comienzo de Bravos, "Tico" ha asumido el rol de líder dentro del clubhouse margariteño para mantener enfocados a los jóvenes. "Les he dicho que no decaigan. Sé que estamos pasando por un mal momento pero sé que tenemos buen pitcheo, buena ofensiva y buena defensiva. Poco a poco nos vamos a reencontrar con la victoria", expresó Alberto, quien también quiso resaltar el buen ambiente del grupo. "Estamos todos unidos en el clubhouse. Yo sé que las cosas nos van a salir bien y vamos a empezar a ganar".

Bravos combina en su roster la juventud de peloteros como Moisés Gómez, Carlos Pérez y David Rodríguez, con la veteranía de nombres como Félix Doubront, Ramón Flores o el propio Alberto González, que habló sobre la importancia de esta mezcla en el equipo. "Es muy importante la veteranía para ayudar a esos chamos jóvenes que tienen mucho talento. Yo sé que el equipo está muy bueno y que vamos a llegar a la final", sentenció.

El infielder de Bravos vive su temporada 19 dentro de la LVBP, pero recién consiguió su primer campeonato en la temporada 2021/22, con la camiseta de los Navegantes del Magallanes. Pese a esto, mantiene la ilusión intacta. "Quedar campeón era un sueño, pero mi objetivo es seguir ganando. Quiero seguir haciendo lo que me gusta y ayudar al equipo a ganar. No importa qué camisa tenga, yo siempre voy a dar el 100%", afirmó.

Por último, el toletero de los insulares dio sus impresiones sobre el nivel de la liga, que parece recordarle al de los mejores años del campeonato. "El nivel está muy bueno. Todos los equipos están bien estructurados. Hay veteranía y jóvenes que tienen un talento especial. Los equipos están muy buenos este año", finalizó.