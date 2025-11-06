LVBP: Albert Martínez habla de Magallanes: "Esto es un negocio"

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero Albert Martínez, ahora con los Tigres de Aragua, conversó en exclusiva con Meridiano sobre su reciente salida de los Navegantes del Magallanes y su nuevo rol con la novena bengalí. También ofreció sus impresiones sobre la dirección de Ozzie Guillén.

Números en ascenso

Martínez ha tenido un buen desempeño con los felinos, bateando para .293 de promedio (producto de 12 imparables en 41 turnos al bate). Además, ha conectado un cuadrangular y ha impulsado ocho carreras. Su disciplina en el plato se refleja en un OBP de .408, con cinco boletos y solo nueve ponches.

"Esto es un negocio"

El experimentado jugador, quien ostenta el récord de jonrones con la franquicia de Valencia (Magallanes), aseguró que su enfoque está puesto en el campo de juego y no en asuntos externos.

"Esto es un negocio (…). Hay que aceptar las cosas que uno puede controlar, como lo es jugar pelota, y no lo que suceda en las oficinas", expresó Martínez sobre su cambio de equipo.

Ozzie Guillén, "El mejor"

El jardinero resaltó la labor de Oswaldo Guillén al frente de la organización y fue enfático al asegurar que el estratega "no tiene que cambiar por nada ni nadie".