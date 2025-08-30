Este veterano toletero cubano firmó con este histórico equipo de la LVBP (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero y slugger cubano Yasiel Puig, estaría llegando a los Navegantes del Magallanes, de la pelota invernal venezolana, para la temporada 2025-2026.

Así lo dio a conocer el periodista cubano Yusseff Díaz, a través de su cuenta en la red social X (Twitter). Horas después que el propio pelotero compartió una imagen en su cuenta dude Instagram con la canción de Billo’s Caracas Boys “Magallanes será campeón” de fondo.

Algunos números de Puig en Venezuela

En su último paso por la pelota venezolana, en la temporada 2024, Yasiel Puig estuvo con los Tiburones de la Guaira; al momento de su salida tenía una línea ofensiva de .242/.333/.403, con dos cuadrangulares, 12 remolcadas y .736 de OPS, en 62 turnos repartidos en 17 desafíos.

“Con profunda admiración y cariño hacia la fanaticada de La Guaira y Venezuela entera, les digo desde lo más profundo de mi corazón lo agradecido que estoy con su apoyo y aceptación de este humilde loco que solo vino a querer tráele lo mejor del deporte”, escribió entonces Puig.

El patrullero antillano acumula más de 50 imparables, 12 jonrones, 35 traídas al plato tras 42 encuentros con el equipo litoralense en dos temporadas.

Yasiel Puig se reencontró con Kiwoon Heroes en Liga de la Organización Coreana de Béisbol (KBO) durante la campaña de 2025, sin embargo, el equipo atravesó por un mal momento y prescindió de los servicios del jardinero que desde entonces no registró participación con otro conjunto.

Sin duda alguna, esta será una de las incorporaciones más relevantes que tendrá el próximo torneo de béisbol en Venezuela.

El próximo jueves 16 de octubre de 2025, la escuadra bucanera iniciará el calendario regular desde el terreno de juego del José Bernardo Pérez de Valencia frente a Caribes de Anzoátegui. Para esa fecha, el jardinero cubano podría estar en las filas de la nave turca.