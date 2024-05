Erick Leal sobre la noticia del cambio: "Fue una llamada fría, inesperada y muy fuera de lugar" (+Video)

En la mañana del jueves, 16 de mayo, se oficializó un abultado cambio entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Los Eternos Rivales de la pelota criolla se pusieron de acuerdo para intercambiar un total de seis peloteros (tres por lado), cuando faltan al menos cinco meses para el inicio de la contienda.

Uno de los involucrados en la transacción fue Erick Leal, un hombre que se desvivió por la indumentaria turca. De hecho, toda su trayectoria por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) fue en condición de magallanero. Hasta seis contiendas de experiencia con los carabobeños acumula el diestro.

Con 29 años de edad, el oriundo de Carabobo cumplirá con su deber profesional como cada calendario, pero ahora desde otra franquicia; con los capitalinos. En la noche del mismo jueves, Erick compartió algunas reacciones en sus historias de Instagram, especialmente un emoji de corazón roto.

Erick Leal disgustado

El equipo de Meridiano contactó al pitcher, quien se encuentra en México viendo acción con Diablos Rojos, para conocer sus impresiones acerca del cambio. Además, puntualizamos en el hecho de su tristeza por la noticia.

"Totalmente, era algo que no esperaba en ningún momento", dijo Leal desde la primera instancia.

"Eso fue una llamada muy fría, inesperada y muy fuera de lugar por parte del equipo de Magallanes. Me dieron la noticia de que ya estaba cambiado, en ningún momento me avisaron que me iban a cambiar, sino que ya estaba hecho", soltó con una notable decepción.

Las palabras del criollo exhiben un evidente disgusto sobre como se llevó a cabo el cambio a Leones del Caracas y las formas en la que se lo informaron.

Erick Leal es uno de esos peloteros que se convierten en figuras insignias de la organización. En la zafra 2020-2021 fue premiado con el galardón al Pitcher del Año. En otro sentido, fue parte fundamental de los filibusteros en la conquista del título en la contienda 2021-2022.