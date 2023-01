Luis Sojo habló como el nuevo manager de Caciques de Distrito (+Tweet)

beisbol venezolano

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda 04/01/2023 1:53 pm

Luis Sojo fue anunciado como nuevo manager de los Caciques de Distrito de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), marcando así su regreso para dirigir en Venezuela. El experimentado dirigente y ex-pelotero ya habló como mandamás del equipo capitalino.

A través de su cuenta Twitter, el equipo de Caciques dio a conocer las primeras declaraciones de su manager, quien manifestó estar emocionado por el reto de trabajar en la Liga Mayor, circuito de verano en Venezuela que tendrá en 2023 su tercera temporada.

"Me siento orgulloso de volver a dirigir en mi país. Me llamó la atención la planificación y visión que tiene la organización, cuando nos sentamos a conversar me di cuenta de que hay trabajo detrás y eso para mí es la clave", manifestó Sojo.

Por otro lado, el ex-infielder con amplía experiencia en Grandes Ligas y LVBP dejó claro el tipo de jugadores que quiere en este nuevo reto en su carrera profesional.

"Quiero que mis peloteros se comprometan con la organización, que tengan disciplina y ética para poder cumplir dentro y fuera del terreno de juego", agregó.

Las primeras impresiones de Luis Sojo cómo mánager de Caciques...#NoEsLaFlechaEsElCacique🏹 pic.twitter.com/lokDjaoFz7 — Los Caciques de Distrito (@caciques_bbc) January 4, 2023

La experiencia de Luis Sojo le brindará un plus importante a la venidera temporada de la Liga Mayor, ya que es un manager con recorrido en la LVBP, México, República Dominicana y a nivel de selecciones internacionales como lo fue la de nuestro país en las primeras tres ediciones del Clásico Mundial de Beisbol y también la de España.