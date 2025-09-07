Resultados MLB: 6 de septiembre de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se llevó a cabo este sábado, 6 de septiembre y ante lo interesante que fueron la mayoría de los choques, es bastante curioso chequear cada uno de los resultados.

La producción fue igual a la de un día promedio, sin embargo, sí hubo un buen registro de cuadrangulares y los peloteros venezolanos no se quedaron atrás, mostrando su poder: Jackson Chourio (19), Salvador Pérez (25), Gleyber Torres (15) y Eugenio Suárez (43).

De hecho, esta jornada fue tan asombrosa, que Yoshinobu Yamamoto, estuvo a un out de concretar un no hit-no run, pero rompieron su hazaña con un enorme bambinazo y posteriormente, los Dodgers terminarían cediendo ese encuentro.

Resultados de la MLB:

- Azulejos de Toronto 1-3 Yankees de Nueva York

- Nacionales de Washington 2-1 Cachorros de Chicago

- Phillies de Philadelphia 4-2 Marlins de Miami

- Medias Blancas de Chicago 0-6 Tigres de Detroit

- Cerveceros de Milwaukee 4-1 Piratas de Pittsburgh

- Mets de Nueva York 3-6 Rojos de Cincinnati

- Guardianes de Cleveland 3-2 Rays de Tampa Bay

- Dodgers de Los Angeles 3-4 Orioles de Baltimore

- Astros de Houston 11-0 Rangers de Texas

- Mellizos de Minnesota 2-11 Reales de Kansas City

- Marineros de Seattle 10-2 Bravos de Atlanta

- Gigantes de San Francisco 2-3 Cardenales de San Luis

- Padres de San Diego 10-8 Rockies de Colorado

- Medias Rojas de Boston 1-5 Cascabeles de Arizona

- Atléticos de Oakland 17-4 Angelinos de Anaheim.