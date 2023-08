MLB: Yankees de Nueva York a una derrota de su peor registro en 78 años

Los Yankees de Nueva York se siguen hundiendo en el sótano de la división este de la Liga Americana, esta vez cayeron 2-1 ante los Nacionales de Washington en condición de local.

En el encuentro solo lograron conectar dos inatrapables, ante un equipo que tiene un peor registro de ganados y perdidos que los mulos, de esta manera hilvanaron su novena derrota de manera consecutiva, algo que no ocurría desde hace 41 años.

En caso de ser vencidos en su próximo encuentro, tendrían una racha que no pasaba desde 1945, para tener una magnitud de la desastrosa campaña de los Yankees, sería su peor seguidilla de reveses en 78 años.

Los del Bronx subieron a dos prospectos venezolanos para darle un empuje al conjunto, hasta el momento, no ha surtido efecto y continúan en caída libre y es ya casi un hecho que no avanzarán a postemporada por primera vez desde 2016.

Nueva York se encuentra a 10 juegos de uno de los puestos de comodín