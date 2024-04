MLB: Víctor Martínez: "Roger Clemens hizo lo que le dio la gana conmigo"

Para nadie es un secreto que uno de los lanzadores más temibles de las Grandes Ligas fue Roger Clemens. Sus siete premios Cy Young, repartidos en tres décadas distintas, hablan de su inmensa calidad y del miedo que podía infundir en los peloteros rivales. Si hay alguien que puede dar fe de esto último es Víctor Martínez.

El oriundo de Ciudad Bolívar estuvo como invitado especial en Abriendo El Podcast, y allí tocó varios temas de interés sobre su carrera en el mejor beisbol del mundo. Justamente, uno de esos tuvo que ver con su primer cara a cara contra el lanzador norteamericano, quien lo intimidó como ningún otro.

"Me enfrenté contra Roger Clemens en Cleveland. Nada más al llegar al home y verlo ponerse el guante cerca del rostro, mis piernas no me dieron, estaba que me derretía ahí mismo. Fue uno de los peores días de mi vida. Me fui de 4-0 con tres ponches, el tipo hizo lo que le dio la gana conmigo. Fue una sensación mala, de miedo", apuntó.

El criollo prosiguió: "Clemens se veía imponente. Me lanzó una pelota cerca del rostro, y luego me tiró una mirada retadora. Yo estaba acostumbrado a verlo por televisión. Me intimidó de una manera que no pude hacer nada".

Ese tipo de situaciones pueden servir como experiencia para los beisbolistas, ya sea para bien o para mal. En el caso de aquel joven V-Mart lo tomó como un aprendizaje, pues a partir de entonces comenzó a forjar esa jerarquía de buen bateador que lo caracterizó con el pasar de los años.

"Luego de eso me quedé en el dugaut uniformado y vi para arriba, así como hablando con Dios. Al día siguiente me iba a enfrentar a Pedro Martínez y seguramente me iba a hacer lo mismo. Llegué a la conclusión que cualquiera que fuese el lanzador, si me lanzaba una pelota pegada al cuerpo le iba a atravesar el alma con la mirada. No le estaba faltando el respeto a nadie, así que no debía dejarme intimidar", señaló el criollo.

Caso contrario sucedió con Pedro Martínez, otro de los grandes lanzadores de aquella época en las Grandes Ligas. A pesar de que tampoco le fue bien cada vez que lo enfrentó, la experiencia fue mucho menos traumática con el dominicano en el montículo.

"Por alguna razón, creo que Pedro no fue conmigo como él solía ser. Algo que adoraba de él es que, cuando te ponchaba o no, nunca le quitaba la mirada al bateador. Gracias a Dios nunca hizo eso conmigo. Creo que apenas le conecté uno o dos hits a Pedro. Él nunca me lanzó tan agresivo como Clemens", finalizó.