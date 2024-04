MLB: ¿Qué tan cerca estuvo Víctor Martínez de los Yankees de Nueva York?

Tanto en el beisbol como en la vida, todos los comienzos son un tanto complicados. Para los peloteros novatos, el simple hecho de jugar en las Grandes Ligas ya lo consideran como un éxito, a pesar de que la clave de ese primer año se basa en aprender, ser consistente, y cambiar la mentalidad. Un escenario similar fue por lo que pasó Víctor Martínez.

El oriundo de Ciudad Bolívar estuvo como invitado especial en Abriendo El Podcast, y allí tocó varios temas de interés sobre su carrera en las Grandes Ligas. Justamente, uno de esos tuvo que ver con uno de los episodios que más lo marcó en sus inicios como pelotero profesional.

V-Mart debutó en las Mayores en 2002 con los Indios de Cleveland, pero tres temporadas más tarde las cosas no iniciaron muy bien para él. Su mal desempeño ofensivo lo llevó a pensar que en cualquier momento podían bajarlo a Ligas Menores, algo que le preocupó por completo. Sin embargo, una conversación con un experimentado Aaron Boone le ayudó a cambiar su mentalidad.

"Yo empecé la temporada 2005 bateando muy mal, al igual que Aaron, ambos con menos de .200 de promedio, pero su actitud era muy bonita y contagiosa. Un día estaba en el gimnasio, él se me acerca y me pregunta varias cosas, que cuántas temporadas tenía ya en las Mayores y cuánto había bateado la temporada pasada", comentó el exgrandesliga.

Luego prosiguió: "Entonces me dice: 'Seguro tú pensaste que así son las Grandes Ligas'. Eso me causó impacto porque no lo veía de esa manera, pero sí estaba confiado porque nunca me había ido tan mal. Luego lo vi y le dije que nunca lo había pensado así. Me dijo: 'Tranquilo. Yo he visto que eres un muchacho que trabaja y sabe escuchar. Yo también tuve temporadas así. No te rindas porque ahora es que te queda tiempo'. Ese episodio nunca se me olvidará jamás".

Luego de aquel momento con su compañero de equipo, el criollo ajustó varios detalles y cerró esa temporada con 20 jonrones, 80 carreras impulsadas, 73 anotadas y .305 de promedio al bate.

A un paso de los Yankees de Nueva York

Mientras que Aaron Boone gastaba sus últimos cartuchos como pelotero activo, Víctor Martínez apenas estaba empezando a escribir su historia en el mejor beisbol del mundo. Ambos solo coincidieron dos temporadas en Cleveland, pero fueron más que suficientes para forjar una bonita amistad.

Aunque V-Mart se retiró en 2018 con el uniforme de los Tigres de Detroit, su corazón y su mente se mantuvieron en los terrenos de juego. Tiempo después, el propio Boone no dudó en llamarlo para que se sumara a su staff técnico en los Yankees de Nueva York, ya que creía que no había ninguna otra persona capaz de ejercer mejor el cargo que el venezolano.

"Hace dos años me llamó para ofrecerme un trabajo en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York. Él quería que estuviera con el coach de bateo como asistente, porque necesitaba a alguien que tuviera experiencia para apoyarlos. Pero le dije que no, ya que no quería ser tan mal agradecido con el señor Mark Shapiro, que tenía años ofreciéndome un trabajo y lo iba a rechazar por irme a los Yankees", finalizó.

Vale recordar que desde 2023 Víctor Martínez se unió a la directiva de los Azulejos de Toronto como asesor especial.