MLB: Víctor Martínez sobre Miguel Cabrera: "Nos hacía ver como pésimos bateadores"

En la temporada 2018, los Tigres de Detroit despidieron por todo lo alto a un venezolano de gran trayectoria en las Grandes Ligas: Víctor Martínez. Justamente, esas últimas siete campañas como pelotero activo las pasó al lado de otro ídolo de la ciudad como Miguel Cabrera, quien de cierta manera influyó en su manera de ver el beisbol.

El oriundo de Ciudad Bolívar estuvo como invitado especial en el podcast dominicano Abriendo, y allí tocó varios temas interesantes sobre sus andanzas en el mejor beisbol del mundo. Una de las preguntas que no podía faltar fue respecto al mejor bateador derecho que presenció a lo largo de su carrera.

"¿El mejor bateador derecho que he visto en mi carrera? Miguel Cabrera. Una cosa era enfrentarlo en una serie de tres o cuatro juegos, y otra diferente era lidiar con eso todos los días. Miguel hacía ver a todo nuestro lineup de Grandes Ligas como una mier...", comentó entre risas.

V-Mart no solo tuvo la oportunidad de ser compañero de Miggy en Detroit, sino que también lograron forjar una gran amistad con el pasar de los años. La sola presencia del maracayero fue una constante enseñanza para tratar de convertirse en un mejor bateador.

"Yo siempre se lo he dicho, y no me da pena confesarlo, pero él me hizo a mi un mejor bateador. Si no hubiera sido por Miguel, quizás yo no me hubiera esforzado como me esforcé. La concentración que tenía que tener cada vez que bateaba después de él era un dolor de cabeza", comentó.

Por último, uno de los conductores del programa le preguntó al criollo que, en un hipotético caso en el que fuese manager, a cuál pelotero llevaría al noveno inning para dar el batazo decisivo y ganar el encuentro. Luego de una breve meditación, Víctor apostó por la inteligencia de su compatriota.

"Traería a Miguel. Yo quise imitar esta parte de él y no pude, pero se la transmití a mi hijo desde chiquito. Le decía que siempre estuviera listo para batear cada vez que fuera al home. Eso era algo que siempre tenía Miguel, que estaba listo para batear, totalmente mentalizado para batear lo que sea", concluyó.