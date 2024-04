MLB: ¡Para tomar nota! El valioso consejo que le dio Manny Ramírez a Víctor Martínez

El slump es un término que se usa para describir el período de tiempo en el que un jugador no está funcionando bien de acuerdo a las expectativas. En el beisbol, específicamente, es cuando ha conseguido pocos o ningún hit, lo que hace caer su promedio al bate. Como la mayoría de los beisbolistas, Víctor Martínez también pasó por eso.

El oriundo de Ciudad Bolívar estuvo como invitado especial en el podcast dominicano Abriendo, y allí tocó varios temas de interés sobre su carrera en las Grandes Ligas. Justamente, uno de esos tuvo que ver con un slump por el que pasó en cierto momento.

La anécdota tiene como protagonista secundario a Manny Ramírez, un pelotero que en aquel entonces brillaba no solo por su poder con el bate, sino también por su sabiduría tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y es que el dominicano fue clave en el peor momento de V-Mart.

"Estaba en un slump terrible, lo único que hacía era lanzar unos swings horribles, que ni de foul lograba conectar. En eso viene a batear Manny y yo le pedí un consejo. Entonces me ve y me dice: 'Niño, mira la pelota'. Yo no lo podía creer, pero al final todo se trató de eso, porque para batear tienes que mirar la pelota", confesó.

En las pocas veces que lo tuvo como rival, Víctor comentó que siempre había algo de Manny que lo hacía alucinar, ya fuese por su inteligencia cada vez que estaba en el plato, por su gran visión o por su carisma. De hecho, el criollo dijo que por estilo de bateo su favorito era el quisqueyano.

Cabe recordar que Martínez jugó temporada y media con la organización de las Medias Rojas de Boston, entre 2009 y 2010, pero desafortundamente no pudo compartir dugaut con Manny, quien a mitad de la 2008 pasó a formar parte de los Dodgers de Los Ángeles.