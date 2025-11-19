MLB: Venezolanos protagonizan cambios en las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

En medio de las ofertas calificadas que presentaron los equipos para asegurar a sus respectivas figuras, dos peloteros venezolanos estuvieron involucrados en un canje entre Chicago White Sox y Tampa Bay Rays durante la jornada de movimientos de temporada baja de este martes 18 de noviembre en MLB.

Everson Pereira, quien está destacando con Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), fue cambiado a la organización patiblancas por su compatriota Yoendrys Gómez y Steven Wilson, quienes pasaron a la franquicia de la División Este de la Liga Americana, de acuerdo con el reporte del periodista Daniel Álvarez.

La llegada de Pereira al conjunto de los vientos representa una oportunidad de consolidarse en las Grandes Ligas, donde ha visto acción con New York Yankees y Tampa Bay. Aunque llegó a posicionarse como uno de los prospectos más importantes de los neoyorquinos, el jardinero apenas ha jugado 50 partidos en los últimos dos campañas con promedio de bate de .138, dos jonrones, ocho remolcadas, nueve hits, siete anotadas y un OPS de .465. Además del jardinero, el utility Tanner Murray también pasó a Chicago.

Venezolanos cambian de organizaciones en MLB

Además del traspaso del patrullero criollo, el lanzador Yoendrys Gómez también tendrá otro uniforme en la venidera temporada de las Grandes Ligas. El diestro viene de participar con tres equipos diferentes (Yankees, Dodgers, White Sox) en 2025, dejando registros de tres victorias y tres reveses, WHIP de 1.39, 58 ponches y una efectividad de 5.17 en 21 juegos.

Al igual que Pereira, el serpentinero tendrá la oportunidad de posicionarse como nombre fijo con el conjunto de Tampa Bay, que buscará regresar a la Postemporada MLB en la próxima temporada.