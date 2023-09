MLB: Sepa lo que dijo Eury Pérez sobre su primer año en Las Mayores

El lanzador dominicano Eury Pérez habló sobre su corto tiempo en el equipo grande de los Marlins de Miami. En su primer año, el lanzador dejó registro de cinco (5) ganados y seis (6) perdidos en un poco más de 90 episodios de labor, con una efectividad de 3.15.

En una entrevista para LasMayores.com, Pérez se mostró contento con su desempeño, al tiempo que calificó de “genial” su año de novato.

“En verdad, muy orgulloso del trabajo que he hecho”, dijo. “Me he sentido muy afortunado por la oportunidad. Me sentí superbién; gocé cada minuto. Salí a divertirme cada día (…) era demasiado especial para mí, en verdad”.

Pérez destacó el apoyo que recibió de sus compañeros, especialmente de Sandy Alcantara (premio Cy Young, 2022), a quien señaló como “su mentor”.

“Siempre está dándome consejos y apoyándome fuera del terreno, dentro del terreno”, declaró Pérez, quien agregó que el mayor consejo que recibió de su compañero fue para cuando lleguen los malos momentos. “Ayudándome a mantenerme firme. Un día va a ser malo, pero no va a ser el primero (…) esto es sólo el comienzo. No tengo por qué bajar la cabeza, sino prepararme para la otra salida”.

Finalmente, el serpentinero se mostró desilusionado al no poder seguir aportando al equipo, luego de que en días pasados sufriese una inflamación de la articulación sacroilíaca izquierda, que lo sacó de la rotación por el resto de la temporada.

“Obvio, eso es lo que queremos nosotros, estar en los playoffs. [Llegar a] pitchear en un juego muy importante”, dijo Pérez. “Es un poquito frustrante, pero a la vez lo he entendido, porque es cuidándome y cuidando mi salud para ya el siguiente año. Pero comoquiera, seguimos dando el mismo apoyo”.

En sus dos estadías con los Marlins, más sus presentaciones en Doble-A en el 2023, Pérez lanzó un total de 128 entradas. En sus cuatro años en las Ligas Menores, el diestro tiró un total de 191.2 episodios.