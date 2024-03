MLB: Ronald Acuña Jr. recibe grandiosa visita durante el Spring Training con Atlanta (+Video)

Video: @Alden_Gonzalez - X" />

El venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., está en su séptima edición del Spring Trining de las Grandes Ligas, pero se ha visto forzado a detener su accionar debido a una irritación en el menisco de su rodilla derecha, zona en la que fue intervenido quirúrgicamente hace un par de años.

Se espera que el oriundo de La Sabana, estado La Guaira, regrese pronto a la titularidad con el conjunto de Georgia. El mismo jardinero ha reconocido que no siente molestias y perfectamente pudiera estar jugando, pero no depende netamente de él.

"Me siento bien, como si nada hubiera pasado. Fui a California a verme con el doctor, pero me siento bien. No sé cuándo podré jugar, siento que puedo jugar, que puedo estar en el terreno, pero me debo a la organización. Quiero jugar en el Opening Day", expresó el criollo.

En medio de la incertidumbre, Ronald ha recibido una gratificante en suelo estadounidense. Se trata de su primo Alcides Escobar, ex grandeliga y campeón de la Serie Mundial con los Reales de Kansas City en el 2015. La fotografía fue publicada por "El Abusador" en una historia de la red social Instagram.

Ambos han compartido equipo en Tiburones de La Guaira, organización que hace vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en donde también han coincidido con su otro primo, Maikel García.

Alcides defendió las indumentarias de Cerveceros de Milwaukee, Kansas City y Nacionales de Washington, siendo esta última franquicia donde jugó recientemente (2022). Por su parte, Ronald ha vestido solamente la camisa de los Bravos de Atlanta y ha dejado saber que planea mantenerse en ese equipo durante toda su estadía por la Gran Carpa.